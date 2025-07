Hai người chết vì cây đổ, mái tôn bay 21/07/2025 11:16

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn báo cáo nhanh của các địa phương cho biết trong hai ngày 19, 20-7, mưa kèm dông, lốc, sét, mưa đá đã gây ra nhiều thiệt hại.

Theo đó, đã có bốn người không may tử vong. Trong đó, một người bị chết do sét đánh ở Lạng Sơn, một người bị tường rào đổ vào người ở Thái Nguyên, một người bị chết do mái tôn bay vào người ở Phú Thọ, một người chết do cành cây gãy đè vào người ở Nghệ An.

Thiên tai cũng làm 11 người bị thương, tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, TP. Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An.

Trận mưa dông chiều 19-7 ở Hà Nội khiến nhiều xe máy, bảng hiệu của người dân đổ rạp.

Về nhà ở, mưa dông, lốc, sét, mưa đã làm 19 nhà hư hỏng hoàn toàn (Lào Cai, Nghệ An); 1.736 nhà hư hỏng, tốc mái (tập trung ở Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Nguyên, Lạng Sơn).

Ngoài ra còn có 32 điểm trường bị thiệt hại, ảnh hưởng, tập trung ở Phú Thọ, Thái Nguyên.

Về nông nghiệp, có 55,6ha lúa, 137,2ha hoa màu, 33,5ha cây ngắn ngày và 60,6ha cây lâu năm bị gãy đổ, thiệt hại. 36 phương tiện tàu thuyền bị lật, chìm (Phú Thọ 7; Hà Tĩnh 28; Quảng Trị 1).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã tổ chức chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.