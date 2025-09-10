Bảo vệ chung cư gây án khi bị trưởng ca nhắc nhở 10/09/2025 15:03

(PLO)- Bảo vệ bỏ đi uống rượu trong ca trực, khi bị trưởng ca nhắc nhở, người này đã dùng dao gây án giết người.

Ngày 10-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường 13 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Vũ Văn T, bị tổn hại 53% sức khỏe.

Theo hồ sơ, Cường là từng là nhân viên bảo vệ của Công ty CP TM&DV bảo vệ SAKURA. Năm 2023, Công ty SAKURA ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư CIR Việt Nam.

Bị cáo Cường tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, Công ty SAKURA có trách nhiệm duy trì an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn cho một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Ngày 8-12-2024, Công ty SAKURA phân công anh Vũ Văn T là chỉ huy trưởng ca trực; Đỗ Văn Cường trực tại sảnh và tầng hầm của tòa nhà trong thời gian từ 7-19h.

Khoảng 12h cùng ngày, Cường không trực mà đi ăn trưa và uống rượu.

Đến khoảng 12h51p anh T phát hiện bị cáo Cường bỏ vị trí bảo vệ. Do đó, anh T chụp ảnh, đưa lên nhóm Zalo chung với nội dung “Văn Cường, bỏ vị trí lần 2 rồi”. Đồng thời anh T dùng bộ đàm để yêu cầu Đỗ Văn Cường về vị trí.

Sau khi vào phòng camera ở tòa nhà, bị cáo Cường thấy anh T đang ngồi làm việc. Lúc này, bị cáo Cường cầm bộ đàm, ném vào đầu anh T.

Anh T vùng dậy vật Cường xuống nền nhà, dùng tay đấm lại thì được nhân viên bảo vệ khác vào can ngăn, kéo ra.

Sau đó, anh T đi ra ngoài đầu toà nhà thì gặp bị cáo Cường. Tại đây, cả hai tiếp tục xô xát với nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, anh T đi về phòng làm việc.

Đến khoảng 13h10’, do bức xúc vì bị đánh, Đỗ Văn Cường lấy dao rồi vào phòng camera đâm một nhát trúng vào ngực trái của anh T.

Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, anh T thoát chết, bị tổn hại 53% sức khỏe.

Về phía Đỗ Văn Cường, sau khi gây án, chiều 8-12-2024, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp con dao gây án và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.