Bất động sản mở hàng đầu năm 2026: Dòng tiền chảy về dự án giá trị thực

Những tín hiệu giao dịch bất động sản sôi động ngay tháng đầu năm tại TP.HCM và vùng phụ cận cho thấy niềm tin thị trường đã trở lại, nhưng khẩu vị nhà đầu tư đã thay đổi.

Trái ngược với sự trầm lắng cục bộ ở một số khu vực, thị trường phía Nam đang chứng kiến cuộc đua chất lượng đầy kịch tính của các ông lớn bất động sản. Theo giới chuyên gia, năm 2026 không còn là sân chơi cho tâm lý lướt sóng ngắn hạn mà là kỷ nguyên của pháp lý minh bạch, nơi dòng tiền thông minh chỉ chảy vào những dự án có giá trị thực và tầm nhìn dài hạn.

Cuộc đua bung hàng chất lượng và cú hích từ vùng vệ tinh

Ghi nhận thực tế ngay những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bức tranh thị trường bất động sản phía Nam cần có những gam màu tích cực đến từ các dự án pháp lý sạch. Không còn tình trạng bán lúa non, các doanh nghiệp giờ đây tập trung khẳng định vị thế bằng tiến độ hạ tầng và các chính sách tài chính đột phá để kích cầu sức mua đang trên đà hồi phục mạnh mẽ.

Không đứng ngoài cuộc đua, tại tâm điểm TP.HCM, Vạn Phúc Group đã tạo nên cú sốc lớn cho thị trường nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Tập đoàn này công bố chính sách chiết khấu lên đến 28% cho dòng sản phẩm nhà thấp tầng tại Vạn Phúc City, kèm theo kế hoạch ra mắt phân khu căn hộ cao cấp trong quý I-2026. Động thái chưa từng có tiền lệ này cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư trong việc thu hút dòng tiền mặt và khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Nam Long tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng với loạt dự án trọng điểm trải dài từ TP.HCM đến các tỉnh lân cận. Tại khu dự án Nam Sài Gòn, công ty này tiếp tục ra mắt các sản phẩm biệt lập.

Nhiều dự án bất động sản mở bán đầu năm 2026 thu hút khách hàng nhờ có pháp lý rõ ràng.

﻿Ảnh: QH

Một ví dụ điển hình cho sức nóng trở lại của phân khúc đất nền vùng ven là sự kiện mở bán phân khu Dragon Park thuộc dự án Dragon Eden tại Tây Ninh diễn ra ngày 18-1-2026. Mặc dù các dữ liệu vĩ mô trước đó cho thấy mức độ quan tâm đến đất nền có xu hướng giảm nhưng việc 90% giỏ hàng (tương đương gần 300 sản phẩm) của dự án này được khách hàng đặt mua ngay tại sự kiện đã chứng minh dòng tiền không từ chối đất nền, nó chỉ từ chối những sản phẩm thiếu minh bạch.

Việc chủ đầu tư Tandoland tung ra chính sách thanh toán giãn nợ gốc 1%/năm trong 10 năm và đặc biệt là yếu tố pháp lý sổ hồng riêng từng nền đã giải quyết đúng điểm nghẽn tâm lý sợ rủi ro của nhà đầu tư. Sự kiện này được xem là cú hích tâm lý quan trọng, lan tỏa sức nóng sang các thị trường vệ tinh khác như Bến Lức hay Tây Ninh.

Sự sôi động này còn lan tỏa mạnh mẽ đến thủ phủ công nghiệp khu vực Bình Dương cũ (TP.HCM mới). TBS Land rục rịch giới thiệu Green Skyline tại phường Dĩ An (TP.HCM) với mức giá từ 68 triệu đồng/m², cam kết đảm bảo chất lượng xây dựng cũng như tiến độ bàn giao dự án. Dự án Happy One Mori, Vạn Xuân Group cho biết bên cạnh căn hộ để ở, nhóm căn officetel sẽ là sản phẩm tạo hấp lực lớn cho đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật cao đang làm việc ở các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại khu vực.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng cam kết. Ảnh: QH

Đây là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định của ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting rằng người mua hiện nay không còn chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà soi xét rất kỹ tính an toàn pháp lý và giá trị khai thác thực tế.

Kỷ nguyên minh bạch pháp lý và chu kỳ tăng tốc mới

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản phía Nam đang đón nhận những tin vui chưa từng có về mặt chính sách, tạo tiền đề cho một chu kỳ phát triển bền vững.

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là việc UBND TP.HCM vừa chính thức công bố danh sách 5 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Danh sách này quy tụ những cái tên đình đám như Khu đô thị Sài Gòn Bình An (The Global City) do SDI làm chủ đầu tư, Khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng Metro Star, Chung cư Tân An (Tecco Luxury), cùng các dự án tại quận 9 và khu nhà ở Tâm Lực.

Động thái này không chỉ giúp khơi thông dòng vốn ngoại đang chực chờ đổ vào bất động sản Việt Nam mà còn là "bảo chứng thép" cho tính pháp lý của các dự án này. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn e ngại các rủi ro pháp lý từ những năm trước, việc chính quyền thành phố công khai danh sách dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài là một bước đi minh bạch hóa thị trường, củng cố niềm tin cho cả người mua trong nước.

Giai đoạn 2026 - 2027 sẽ là thị trường bất động sản chuyên nghiệp, nơi các hành vi đầu cơ, thổi giá sẽ bị triệt tiêu. Ảnh: QH

Nhìn nhận về triển vọng năm 2026, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định đây sẽ là năm khó nhưng lành mạnh. Theo ông, cơ hội vẫn hiện hữu nhưng mang tính chọn lọc khắt khe. Chung cư phục vụ nhu cầu ở thực tại TP.HCM và các đô thị vệ tinh sẽ đóng vai trò trụ cột dẫn dắt thanh khoản.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nhà liền thổ trong khu đô thị đồng bộ vẫn có chỗ đứng vững chắc nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về tiện ích sống và cộng đồng cư dân.

Về xu hướng dòng tiền, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Vietnam phân tích dù số liệu chung cho thấy mức độ quan tâm đến đất nền có giảm trong các khảo sát cuối năm 2025 nhưng thực tế giao dịch tại các dự án và sự quan tâm trở lại với nhà phố nội đô cho thấy nhu cầu tích sản của người dân phía Nam vẫn rất lớn.

"Sự sụt giảm trong số liệu thống kê chủ yếu đến từ các loại hình đất phân lô bán nền tự phát, pháp lý mập mờ hoặc nằm ở các khu vực thiếu kết nối hạ tầng"- ông Quốc Anh chia sẻ.

Dự án bất động sản gắn kết với hạ tầng giao thông nhận được sự quan tâm nhiều của người mua nhà. Ảnh: MINH LONG

Ngược lại, bất động sản gắn liền với các trục hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đẩy mạnh thi công như Vành đai 3, Quốc lộ 13 mở rộng hay Quốc lộ 51 vẫn là kênh trú ẩn an toàn mà giới đầu tư sành sỏi nhắm tới.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng đồng tình rằng thị trường phía Nam đã vượt qua vùng đáy và đang bước vào chu kỳ hồi phục. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giai đoạn 2026-2027 sẽ là cuộc chơi của sự chuyên nghiệp, nơi các hành vi đầu cơ, thổi giá sẽ bị triệt tiêu bởi các công cụ quản lý dữ liệu số và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.