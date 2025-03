Bắt khẩn cấp nhóm người khiêng quan tài trước chợ Bến Thành 03/03/2025 16:42

(PLO)- Công an TP.HCM xác định nhóm người khiêng quan tài đi bộ trước chợ Bến Thành, quận 1 gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe.