Bé gái 2 tuổi tử vong trong ô tô do bố bỏ quên 17/04/2026 12:53

(PLO)- Khi mọi người và bố phát hiện con gái 2 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô liền mở cửa đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong.

Sáng 17-4, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng, bé gái 2 tuổi tử vong trong ô tô.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, anh NĐ (trú xã Đông Lộc) lái ô tô cá nhân chở con gái đến trường mầm non.

Sau đó, anh Đ quên đưa con xuống khỏi xe, vào lớp học và lái xe tới Văn phòng Đăng ký đất đai Nghi Lộc để làm việc. Người bố khoá xe và không biết con đang ngồi ở trong xe.

Đến đầu giờ chiều người dân phát hiện con gái anh Đ đang nằm trong xe liền gọi anh ra mở cửa thì phát hiện con gái đã tím tái. Mọi người liền đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã muộn, cháu bé đã tử vong.

Được biết thời điểm bé bị quên trên xe cho đến khi được phát hiện khoảng 5 giờ đồng hồ. Ngày thường mẹ chở bé đến lớp, nhưng hôm qua bố chở lại để quên con trên xe.

Lãnh đạo UBND xã Đông Lộc đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đ.