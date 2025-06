Bí thư Thị ủy Hoàng Mai làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An 11/06/2025 19:43

(PLO)- Ông Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Chiều 11-6, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Trường Giang.

Trước đó, ngày 30-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có Quyết định số 3502-QĐ/TU điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lê Trường Giang bàn giao công việc và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 4-6.

Tại lễ công bố quyết định, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Lê Trường Giang từng làm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Ngày 29-7-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có quyết định về việc điều động, chỉ định ông Lê Trường Giang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Thị ủy Hoàng Mai.