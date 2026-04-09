Bộ Xây dựng: Dịp 30-4 thông tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung 09/04/2026 18:28

(PLO)- Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung dự kiến hoàn thành trong tháng 4, kịp phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng chiều 9-4, ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã thông xe kỹ thuật đến Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, để nối thông toàn tuyến vào TP.HCM vẫn còn bốn dự án thành phần qua miền Trung chưa hoàn thành.

Bốn dự án này gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong với tổng chiều dài khoảng 268 km. Đây được xem là nút thắt cuối cùng để nối thông toàn tuyến qua khu vực miền Trung.

Bộ Xây dựng trả lời về sự chậm trễ đưa các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vào khai thác.

Theo ông Minh, các dự án trên liên tục gãy tiến độ khai thác do điều kiện địa hình, địa chất phức tạp nhất trong các dự án giai đoạn 2. Song song đó, giai đoạn đầu, dự án gặp khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng, chậm cấp phép mỏ vật liệu.

Bên cạnh đó, tiến độ thi công còn chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết. Đặc biệt là bão số 13 và tình trạng ngập lụt diện rộng tại miền Trung năm 2025 khiến việc khắc phục hậu quả, tổ chức lại sản xuất vật liệu và vận chuyển kéo dài.

Ở giai đoạn cuối, việc thi công tiếp tục bị tác động bởi biến động giá nhiên liệu do tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Thêm vào đó, các dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh đang bổ sung các hạng mục an toàn giao thông theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông.

Trong tổng số khoảng 268 km của bốn dự án đã có 256 km tuyến chính hoàn thành. Phần còn lại khoảng 12 km thuộc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong vẫn đang thi công do đi qua khu vực nền đất yếu, cần thời gian chờ lún.

Bộ Xây dựng trả lời báo chí các câu hỏi được dư luận quan tâm. Ảnh: V.LONG

“Dự kiến đến giữa tháng 4-2026, các đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông sẽ được đưa vào khai thác. Những đoạn còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 4, kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cao điểm 30-4” - ông Minh thông tin.

Liên quan đến việc một số đoạn cao tốc Bắc – Nam đã đưa vào khai thác xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, đặc biệt tại khu vực phía Bắc đoạn qua Thanh Hóa - Hà Tĩnh có tình trạng hư hỏng khe giãn cầu, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết các sự cố có nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bộ Xây dựng sẽ đánh giá tổng thể và có báo cáo cụ thể gửi cơ quan báo chí trong thời gian tới.