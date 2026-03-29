Bộ Xây dựng giao TP.HCM quản lý đoạn đường Tân Vạn - Nhơn Trạch 29/03/2026 11:00

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định giao UBND TP.HCM quản lý đoạn tuyến quốc lộ hình thành sau dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.

Việc giao TP.HCM quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh và phù hợp khả năng bố trí nguồn lực của địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch được đưa vào khai thác vào cuối năm 2025. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, hồ sơ, tài liệu và số liệu tài sản bàn giao cho chính quyền thành phố. Đồng thời, đơn vị này phải khẩn trương thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, làm cơ sở xác định nguyên giá tài sản và điều chỉnh sổ kế toán.

UBND TP.HCM được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để tổ chức bàn giao, tiếp nhận và hạch toán tăng tài sản theo quy định.

Địa phương cũng có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực để quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đoạn tuyến. Đồng thời, thành phố chủ động đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến theo quy hoạch mạng lưới đường bộ và hạ tầng giao thông đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, TP.HCM phải bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ về tải trọng, phương tiện trên đoạn tuyến được giao với các tuyến đường trong quy hoạch. Việc kết nối với các tuyến đường trong khu vực cũng phải thuận lợi, thông suốt.

Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch dài hơn 8 km. Điểm đầu giao với tỉnh lộ 25B, điểm cuối kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành. Tổng mức đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, gồm vốn vay ODA Hàn Quốc (EDCF) và đối ứng trong nước.

Hạng mục chính của dự án là cầu Nhơn Trạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai. Cầu có chiều dài khoảng 2,5 km, xe chạy với tốc độ từ 80 km/giờ. Khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ rút ngắn quãng đường từ TP.HCM sang Đồng Nai, đi sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận.

Dự án bố trí 1 trạm thu phí trên đường dẫn vào nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quy mô 6 cửa.

Việc giao cho TP.HCM quản lý dự án sẽ tiện cho địa phương trong việc đầu tư hoàn thiện dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.