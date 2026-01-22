Cá cược bóng đá bằng chầu cà phê, coi chừng bị phạt tiền triệu 22/01/2026 08:57

(PLO)- Hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Sáng nay, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, tôi tình cờ nghe câu chuyện giữa hai thanh niên. Người này bảo người kia lát nhớ "chung độ" vì tối qua đã cá cược trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, ai thua thì trả tiền chầu cà phê. Tôi nói vui: "Cá độ coi chừng bị phạt đó nha". Hai thanh niên cười đáp: "Tụi em cá vui thôi mà, ly cà phê có mấy chục ngàn à chị".

Theo tôi biết, chỉ cần cá cược bằng tiền, dù ít vẫn vi phạm pháp luật. Luật sư giải đáp giúp tôi, pháp luật quy định cụ thể ra sao về cá cược bóng đá?

Bạn đọc Quỳnh Như (TP.HCM)

Luật sư Cao Ngọc Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về hành vi đánh bạc trái phép. Theo đó, cá cược trái phép trong thi đấu thể thao cũng bị xem là đánh bạc trái phép.

Cụ thể, điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định 282/2025 quy định hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Hành vi tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí để đánh bạc, ăn tiền nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng theo điểm d khoản 5 Điều 36 Nghị định 282/2025.

Như vậy, việc người tham gia cá cược bằng tiền, tài sản, hiện vật để dự đoán kết quả trận bóng đá sắp hoặc đang diễn ra là hành vi đánh bạc trái phép theo Điều 36 Nghị định 282/2025.

Cá cược trái phép trong thi đấu thể thao cũng bị xem là đánh bạc trái phép. Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, hành vi đánh bạc trái phép có thể bị xử lý hình sự theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, người đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt tiền 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp đánh bạc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội này chưa được xóa án tích. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật trị giá 50 triệu đồng trở lên... thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép (trị giá 20 triệu đồng trở lên trong cùng một lần...), người vi phạm bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Trường hợp có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên, sử dụng công nghệ cao... thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Với tình huống bạn Quỳnh Như chia sẻ, hai thanh niên cá cược trả tiền chầu cà phê dựa trên kết quả trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc được xem là cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao. Theo quy định pháp luật, đây là hành vi đánh bạc trái phép và có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 36 Nghị định 282/2025.