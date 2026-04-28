Ca khúc có câu 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu': Nhạc sĩ xin sửa lời 28/04/2026 12:23

(PLO)- Nhạc sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình, xin đổi câu “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc Người Việt mình thương nhau.

Ngày 28-4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc cho biết, tác phẩm Người Việt thương nhau sẽ được trình bày bởi các ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Tuy nhiên, sau buổi tổng duyệt tối 27-4, phía nhạc sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia.

“Qua trao đổi với ê kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy”- Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng nói.

Hòa Minzy và Cẩm Ly (phải) trong Người Việt mình thương nhau. Ảnh: NVCC

Ngày 23-4, Cẩm Ly và Hòa Minzy phát hành MV Người Việt mình thương nhau. Ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, mang thông điệp tôn vinh nét đẹp văn hóa, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết của người Việt.

Sau khi MV Người Việt mình thương nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Tối 27-4, Châu Đăng Khoa đăng tải bài viết dài để giải thích. Nam nhạc sĩ mở đầu: “Xin chào mọi người, mấy hôm nay mình có đọc được một vài ý kiến xoay quanh câu hát này trong ca khúc Người Việt mình thương nhau.

Trước hết, mình thật sự trân trọng tất cả những góp ý đó. Với một người viết nhạc như mình, khi mỗi câu hát được lắng nghe, được tranh luận, dù đồng cảm hay chưa, thì đều là điều đáng quý”.

Châu Đăng Khoa cho biết anh hiểu ý nghĩa quen thuộc của câu “lúa chín cúi đầu”. Anh viết: “Mình hiểu câu ‘lúa chín cúi đầu’ thường được dùng để nói về sự khiêm nhường: con người càng hiểu biết, càng thành công, càng có vị trí thì càng nên khiêm cung và tôn trọng người khác. Bản thân mình cũng rất trân trọng tinh thần đó”.

Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cho rằng trong ca khúc này, anh muốn đặt hình ảnh cây lúa vào một tầng nghĩa rộng hơn. Theo Châu Đăng Khoa, câu hát không nhằm phủ nhận sự khiêm nhường hay cổ vũ cho kiêu ngạo.

Anh giải thích: “Ở đây, ‘chẳng hề cúi đầu’ không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục. Không cúi đầu trước nghịch cảnh. Không cúi đầu trước cường quyền. Không cúi đầu trước mưa bom bão đạn. Không cúi đầu trước những điều muốn bẻ gãy tinh thần dân tộc mình”.

Châu Đăng Khoa cũng nhấn mạnh cụm từ “nước Nam” trong câu hát liền trước được anh lựa chọn có chủ đích. Anh cho rằng khi đặt cạnh nhau, hình ảnh “người con của nước Nam” và “chẳng hề cúi đầu” không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tư thế tinh thần của một dân tộc.

Nam nhạc sĩ viết thêm: “Hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là một hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với mình, đó là một biểu tượng. Đây là một hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hóa. Cây lúa không còn chỉ là cây lúa. Cây lúa là người Việt Nam”.

Cuối bài viết, Châu Đăng Khoa khẳng định: “Một bên là cái cúi đầu của sự khiêm nhường. Một bên là sự không cúi đầu của khí phách. Người Việt mình có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu”.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách lý giải của Châu Đăng Khoa.