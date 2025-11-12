, Ca sỹ Vũ Hà bị phạt 150 triệu đồng về tội đánh bạc 12/11/2025 18:24

Ngày 11-11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

Cùng về tội đánh bạc, HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sỹ) mức án 3 năm tù. HĐXX áp dụng hình phạt tiền và xử phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà) số tiền 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

HĐXX cũng áp dụng hình phạt tiền, xử phạt bị cáo Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) 100 triệu đồng về tội đánh bạc. Ông Thịnh cũng bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Xét tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ hành vi, HĐXX cho một số bị cáo được hưởng án treo và áp dụng hình phạt tiền với một số bị cáo khác.

Ca sỹ Vũ Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo HĐXX, đây là vụ án được dư luận quan tâm, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, các bị cáo đánh bạc thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Một số bị cáo còn bị khởi tố trong vụ án khác, có bị cáo lớn tuổi, có người trẻ tuổi...

Các bị cáo đều nhận thức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì ham chơi, các bị cáo vẫn đánh bạc. Do đó, cần có hình phạt phù hợp với hành vi của từng bị cáo.

Ca sỹ Vũ Hà mở thẻ với tên Mr Baret. Ngày 18-5-2024, ông Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là hơn 2.600 USD và bị thua hơn 199 USD.

Tại phiên tòa, ca sỹ Vũ Hà (54 tuổi) thừa nhận cáo trạng truy tố và nói “không oan”.

Ông Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc tại King Club khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho. Theo lời khai của ông Hà, sau khi mở thẻ, ông không chơi luôn mà sau đó mới vào chơi một lần duy nhất.

Số tiền mang đi chơi game chỉ khoảng 5-10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền ông Hà thường xuyên để trong ví. Ông Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette “nên mới vậy”.

Bị cáo Nguyễn Thế Vũ, có nghề nghiệp ca sỹ và kinh doanh tự do, mở thẻ với tên “Mr Troy” vào tháng 1-2023. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, ông Vũ đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD và thua hơn 81.000 USD. Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Tại phiên tòa, ông Vũ khai ông có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên ông đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng. Vì khách sạn Pullman gần nhà nên ông thường xuyên sang và “không để ý pháp luật lắm”.

Về nguồn gốc số tiền đánh bạc, ca sĩ Thế Vũ khai là "tiền tiết kiệm nhiều năm của bản thân" và thừa nhận sai phạm.

Bị cáo Tạ Quốc Thịnh mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr John”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị cáo đã đánh bạc 53 lần, bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 137.597 USD.

Tại phiên tòa, ông Thịnh khai được cử lên Hà Nội học nâng cao, thời gian học vào cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật. Vào buổi tối, bị cáo đến King Club để giải trí, mỗi lần đi, bị cáo mang theo 10-20 triệu đồng để đánh bạc. Ông Thịnh bị thua hơn 1 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/2021 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, nhóm bị cáo đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung (đã xuất cảnh, không ở Việt Nam, đang bị truy nã) là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu chi để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Các bị cáo ở tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.500 tỉ đồng).