Cách bảo quản xoài bằng túi giấy tươi lâu trong mùa hè 07/04/2026 10:55

(PLO)- Túi giấy thoáng khí và không chứa nhựa là cách đơn giản để bảo quản xoài trong những ngày hè nóng bức.

Trong thời tiết nắng nóng, việc bảo quản xoài trong túi giấy là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Túi giấy thoáng khí, bền và dễ phân hủy, rất phù hợp để quản lý quá trình chín của xoài.

Nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè có thể khiến xoài chín không đều, dễ hư hỏng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Vì sao túi giấy phù hợp với xoài?

Xoài là loại trái cây nhạy cảm. Khi chín, chúng giải phóng khí ethylene giúp đẩy nhanh quá trình chín. Nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè có thể khiến xoài chín không đều, dễ hư hỏng.

Túi giấy giúp cân bằng lý tưởng khi giữ lại đủ lượng ethylene để xoài chín tự nhiên nhưng vẫn cho phép không khí lưu thông. Điều này ngăn tích tụ hơi ẩm và giảm nguy cơ nấm mốc so với túi nhựa.

Cách sử dụng túi giấy để đựng xoài

Dành cho xoài xanh cần chín: Cho xoài xanh vào túi giấy và gập hờ phần miệng túi. Bạn nên giữ túi ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp giúp trái cây chín đều, không bị nhũn.

Dành cho những quả xoài gần chín: Nếu xoài bắt đầu chuyển sang màu vàng, hãy cho chúng vào túi giấy đã gấp lỏng và đặt ở nơi mát mẻ. Luồng không khí sẽ kiểm soát độ ẩm, ngăn trái cây mềm quá nhanh.

Dành cho nhà bếp có độ ẩm cao: Trước khi cho xoài vào túi, hãy lót một lớp khăn giấy sạch bên trong. Khăn giấy sẽ hút bớt độ ẩm dư thừa, giữ quả khô ráo trong những ngày mưa.

Dành cho số lượng lớn: Khi mua xoài số lượng lớn, quá trình chín thường không đều. Nếu một quả bắt đầu mềm nhanh, hãy cho nó vào túi riêng để hạn chế sự lan tỏa khí ethylene.

Bảo quản xoài đã cắt trong thời gian ngắn: Bạn có thể bọc miếng xoài bằng giấy nến hoặc cho vào túi giấy nhỏ trước khi đưa vào tủ lạnh. Túi giấy giúp giảm sự ngưng tụ hơi nước, tránh làm trái cây bị nhão.

Những lỗi cần tránh khi sử dụng túi giấy

Không nên bịt kín hoặc dán băng keo túi vì luồng không khí rất cần thiết.

Tránh chất quá nhiều xoài vào một túi.

Để túi giấy tránh xa các nguồn nhiệt như lò nướng hoặc cửa sổ.

Không sử dụng túi ẩm hoặc đã dính dầu mỡ.

Tái sử dụng túi giấy là cách đơn giản để giảm rác thải nhựa và cải thiện cách bảo quản thực phẩm. Hãy tận dụng những túi giấy còn thừa để giữ xoài tươi ngon trong mùa hè này.