Cách nấu nha đam đường phèn thanh mát, giải nhiệt, dễ làm tại nhà 21/01/2026 14:19

(PLO)- Trong những ngày nắng nóng, nha đam là nguyên liệu giải nhiệt quen thuộc của nhiều gia đình. Mặc dù cách nấu nha đam rất đơn giản nhưng nếu làm không đúng, món ăn dễ bị đắng và mất đi các chất dinh dưỡng.

Hãy cùng tìm hiểu công thức nấu nha đam đường phèn trong bài viết dưới đây, đồng thời hiểu rõ hơn về các thắc mắc uống nha đam sống có tác dụng gì để sử dụng hiệu quả.

Vì sao nha đam được ưa chuộng?

Nha đam chứa nhiều vitamin A, B, C, E cùng các khoáng chất như canxi, magie, kẽm và chất chống oxy hóa. Nhờ đó, nha đam giúp bù nước, giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón nhẹ rất hiệu quả. Sử dụng nha đam đều đặn còn góp phần dưỡng da từ bên trong, giúp da ẩm mịn và tươi sáng hơn. Chính vì mang lại nhiều lợi ích nên nha đam thường được dùng để nấu nước giải khát hoặc các món chè thanh mát trong mùa hè.

Nha đam tươi chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Cách sơ chế nha đam không đắng, không nhớt

Trước khi tìm hiểu cách nấu nha đam, khâu sơ chế đóng vai trò rất quan trọng. Nếu làm không kỹ các bước dưới đây, nha đam rất dễ bị đắng và gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

- Rửa sạch lá nha đam, gọt bỏ hoàn toàn lớp vỏ xanh bên ngoài, chỉ giữ lại phần thịt trong suốt.

- Cắt nha đam thành miếng vừa ăn, ngâm trong nước muối loãng pha nước cốt chanh khoảng 10 - 15 phút để loại bỏ nhựa vàng rồi rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.

- Chần nhanh nha đam trong nước sôi khoảng 1 phút, sau đó cho vào nước đá để giữ độ giòn.

Cách nấu nha đam đường phèn thanh mát

Nguyên liệu:

- Nha đam đã sơ chế: khoảng 500 g

- Đường phèn: 100 - 200 g (tùy khẩu vị)

- Nước lọc: 1 lít

- Lá dứa: 4 - 5 lá

Cách nấu nước nha đam đường phèn:

- Đun sôi nước cùng đường phèn đến khi tan hết, cho lá dứa vào nấu thêm vài phút để tạo mùi thơm.

- Sau đó, thả nha đam đã sơ chế vào, đun sôi nhẹ khoảng 2 - 3 phút rồi tắt bếp, không nấu quá lâu vì sẽ làm nha đam mất độ giòn.

- Bạn có thể dùng nước nha đam đường phèn khi nguội hoặc bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để dùng dần trong ngày.

Cách nấu nha đam đường phèn rất đơn giản, bạn có thể thực hiện tại nhà để giải nhiệt.

Uống nha đam sống có tác dụng gì?

Nhiều người thắc mắc uống nha đam sống có tác dụng gì và liệu có an toàn không. Thực tế, phần gel trong suốt của nha đam nếu được làm sạch kỹ có thể dùng sống để chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm nhẹ và dưỡng da.

Tuy nhiên, phần nhựa vàng nằm sát vỏ có thể gây đau bụng, tiêu chảy nếu không được loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, bạn không nên ăn hoặc uống nha đam sống khi chưa sơ chế đúng cách và cũng không nên lạm dụng quá nhiều vì có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Nha đam GC Food: Giải pháp tiện lợi và an toàn

Bên cạnh nha đam tươi, nha đam chế biến sẵn của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) là lựa chọn tiện lợi và an toàn cho người tiêu dùng. Sản phẩm chế biến từ vùng nguyên liệu chuẩn GlobalGAP tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), được xử lý bằng công nghệ vô trùng Aseptic hiện đại giúp giữ được hương vị và dưỡng chất tự nhiên.

Đồng thời, quy trình sản xuất nha đam tại GC Food đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, HALAL, KOSHER, USDA... đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, GC Food có nhiều dòng sản phẩm nha đam, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng trong và ngoài nước.

Với cách nấu nha đam đường phèn đơn giản, bạn có thể dễ dàng chuẩn bị thức uống thanh mát, tốt cho sức khỏe tại nhà. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các sản phẩm nha đam chế biến sẵn của GC Food để tiết kiệm thời gian sơ chế mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.