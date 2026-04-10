Cái kết cho 2 thanh niên hẹn 'giao chiến' với bạn để giải quyết mâu thuẫn 10/04/2026 15:09

(PLO)- Hai bị cáo Long và Mạnh bị kết án giết người, do có hành vi dùng dao chém vào đầu bạn để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 10-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 2009) 42 tháng tù, bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (SN 2009) 36 tháng tù, cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2024, bị cáo Long và em Phạm Ngọc Thành Đ (SN 2007) cùng làm thuê tại làng nghề xã Hát Môn, TP Hà Nội. Quá trình làm việc cùng nhau, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Long và Đ nhắn tin, gọi điện thoại chửi bới, thách thức, hẹn gặp nhau để giao chiến.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Ngày 28-2-2025, em Đ hẹn bị cáo Long đến khu vực ngã tư Gạch thuộc xã Phúc Thọ, Hà Nội để đánh nhau. Long đồng ý và rủ thêm bị cáo Mạnh đi cùng.

Khoảng 19h cùng ngày, Long chuẩn bị con dao tự chế và một ống kim loại rồi nhắn tin cho Mạnh: “Xuống nhà tao ngay để đi nhé, tao có mang theo dao rồi”.

Nhận được tin nhắn của bạn, Mạnh cầm theo túi vải để Long cất giấu dao rồi chạy xe máy đến đón. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí, phóng đến điểm hẹn để giao chiến.

Cùng thời điểm, em Đ chạy xe máy chở theo một bạn, hai người bạn khác đi một xe máy khác. Nhóm của em Đ đi đến đoạn đường khu đất đấu giá Dộc Tranh ở xã Phúc Thọ, Hà Nội thì gặp nhóm Long, Mạnh.

Bị cáo Mạnh chạy xe máy chở Long đuổi theo, áp sát bên trái xe em Đ. Long cầm dao chém Đ khiến nạn nhân mất lái, ngã ra đường.

Tiếp đó, Long bảo Mạnh đuổi theo xe còn lại của nhóm em Đ làm hai em hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, hai bị cáo quay lại chỗ em Đ, thấy nạn nhân bỏ chạy, Long xuống xe cầm dao đuổi theo nhưng không kịp nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào xe máy của nạn nhân làm chiếc xe bị hư hỏng.

Người dân xung quanh xúm vào can thiệp nên Mạnh chở Long ra về. Người dân đưa em Đ đi cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Việt Đức, vết chém gây ra vết thương vỡ xương đỉnh trái, đứt bán cầu phần cơ Delta, gãy rời mỏm cùng vai trái.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên em Đ không tử vong. Ngày 1-3-2025, mẹ của em Đ đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Đến ngày 10-7-2025, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Đức Mạnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố bị can để điều tra về tội giết người.

Về dân sự, quá trình điều tra, bố của hai bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân 80 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã nhận tiền bồi thường và không có yêu cầu thêm, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.