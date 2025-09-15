Cấm xe khách vào làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ 15/09/2025 13:51

(PLO)- Cục CSGT triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức lại giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày 15-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ hôm nay, đơn vị này triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo đó, lực lượng chức năng cấm xe khách đi vào làn 1 trên cao tốc.

Theo Cục CSGT, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Đồng thời đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột “H” báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: PHI HÙNG

Cục CSGT cũng cho hay, đơn vị này cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện lưu thông trên 2 tuyến cao tốc để xác định tốc độ của xe chạy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Trước đó, Cục CSGT đã áp dụng thí điểm phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô bán tải ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h. Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô bán tải ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng). Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h. Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.