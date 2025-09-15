Tài xế xe tải lùi ô tô trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ 15/09/2025 12:24

(PLO)- Với hành vi lùi xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tài xế xe tải bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 15-9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 C08 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế TVT (43 tuổi, trú tại Phú Thọ) do có hành vi điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 ngày 14-9, tại km195+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tài xế T điều khiển ô tô tải BKS Hà Nội đã đi lùi xe trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Hành vi vi phạm của tài xế T được người dân ghi lại và gửi tới Cục CSGT.

Thời điểm xe tải lùi trên đường cao tốc. Ảnh CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 3 đã vào cuộc xác minh, mời lái xe lên trụ sở làm việc và lập biên bản theo quy định.

Cục CSGT cũng cho hay, với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi lùi xe trên đường cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được lùi xe trên cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.