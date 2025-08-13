Cán bộ đang thuê trọ ở Quảng Trị sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng 13/08/2025 18:03

(PLO)- Tỉnh Quảng Trị đang xem xét hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa được bố trí nhà công vụ 3 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ trong 2 năm.

Ngày 13-8, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và ngân sách.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh Quảng Trị trình Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, công tác tại trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn.

HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ xem xét việc hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng cho cán bộ sau sắp xếp chưa có nhà công vụ. Ảnh: B.T

Mục tiêu chính nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhanh chóng ổn định điều kiện làm việc, yên tâm công tác tại trụ sở trung tâm hành chính - chính trị mới sau sắp xếp.

Theo tờ trình, mức hỗ trợ đối với người chưa được bố trí nhà công vụ là 3 triệu đồng/người/tháng, trường hợp đã được bố trí nhà công vụ là 1 triệu đồng/người/tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50km trở lên (địa bàn đồng bằng) hoặc 40km trở lên (miền núi, biên giới) sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Trị hiện có 1.690 người thuộc diện hỗ trợ, trong đó khối nhà nước là 1.315 người và khối đảng là 375 người. Số lượng cán bộ cấp xã có khoảng cách di chuyển đủ điều kiện hỗ trợ dự kiến khoảng 20 người.

Hiện tỉnh có 69 phòng nhà công vụ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 100-125 người, còn lại khoảng 1.590 người chưa được bố trí nhà công vụ.

Dự kiến mức tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 120 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ cho 1.628 người không ở nhà công vụ hơn 119,6 tỉ đồng và hỗ trợ 20 người cấp xã khoảng 480 triệu đồng.

Thời gian áp dụng chính sách là 2 năm, kể từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-6-2027.