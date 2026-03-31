Cặp vợ chồng lãnh 24 năm tù vì bán con gái nhỏ đi lấy chồng Trung Quốc 31/03/2026 15:24

(PLO)- Do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết, cặp vợ chồng đã bán con gái mới 14 tuổi đi lấy chồng Trung Quốc với số tiền 160 triệu đồng.

Ngày 31-3, TAND Khu vực 8 – TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai vợ chồng bị cáo Thạch Thiện và Kim Thị Xuân mỗi người 12 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án này chính là con gái của hai bị cáo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lâm Bạc Tý 13 năm 6 tháng tù, Thạch Thị Lai 13 năm tù, Trần Thị Hiền 12 năm tù - cùng về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2024, Thạch Thị Lai có quen biết với người phụ nữ tên Phượng (tên thật là Lâm Bé Pủng, hiện nay đã xuất cảnh). Giữa Lai và Pủng có thỏa thuận với nhau về việc Lai tuyển mộ những người phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc giới thiệu cho Pủng đưa sang Trung Quốc lấy tiền công 20 triệu đồng/trường hợp.

Sau đó, Lai gặp và thỏa thuận với Hiền, về việc giới thiệu những người phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc cho Lai, rồi Lai cho Hiền tiền công.

Đến tháng 6-2024, Hiền có mối quan hệ họ hàng với vợ chồng Thiện, Xuân, nên biết gia đình Thiện, Xuân có hai người con gái lần lượt sinh năm 2008 và 2010; gia đình đang gặp khó khăn về tài chính.

Do đó, Hiền đến thỏa thuận với vợ chồng Thiện, Xuân về việc cho hai con gái đi lấy chồng Trung Quốc sẽ được tiền về trả nợ.

Sau khi bàn bạc thống nhất, vợ chồng Thiện, Xuân đồng ý cho bé nhỏ đi lấy chồng Trung Quốc còn bé lớn không đi do bé không đồng ý.

Sau đó, Hiền cùng với Xuân đưa cháu bé đến giới thiệu cho Lai và nhiều lần đến nhà Lai chụp ảnh chân dung, căn cước công dân để Lai gửi ảnh Zalo cho Pủng.

Đến ngày 3-8-2024, Lai điện thoại cho Xuân thông báo tập trung tại nhà Hiền để đưa con gái Xuân đi sang Trung Quốc. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Lai đi ô tô đến nhà Hiền cùng đưa con gái Xuân lên sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Khi đến sân bay, thông qua Pủng, Lai điện thoại liên hệ với Tý (anh ruột Pủng), để chuyển giao cháu bé cho Tý. Trước đó, Pủng điện thoại yêu cầu Tý tiếp nhận bé gái từ sân bay rồi đưa bé này đến tỉnh Lai Châu để đưa sang Trung Quốc.

Như giao hẹn, Tý đưa bé gái bến xe tỉnh Lai Châu rồi chuyển giao cho người đàn ông khác (không rõ họ tên, địa chỉ) chở đi thuê phòng, lưu trú.

Đến ngày 8-8-2024, bé gái được đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và được Pủng giới thiệu người đàn ông Trung Quốc để cháu bé chọn lấy làm chồng thì bé gái đồng ý.

Khi chung sống với chồng, do bị ép buộc quan hệ tình dục nhiều lần nên ngày 13-9-2024, bé gái bỏ trốn khỏi nhà chồng. Hôm sau thì bé này bị công an Trung Quốc kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 26-12-2024, cháu bé được trao trả về Việt Nam. Đến ngày 2-1-2025, bé gái được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ).

Sau khi con gái sang Trung Quốc và được Pủng giới thiệu lấy chồng, vợ chồng Xuân, Thiện nhận được số tiền 160 triệu đồng từ Lai; Hiền nhận được 10 triệu đồng từ Lai; Lai nhận được số tiền 500.000 đồng, còn số tiền 20 triệu đồng Pủng hứa hẹn cho nhưng Lai chưa nhận được thì sự việc bị phát hiện. Tý nhận được số tiền 5 triệu đồng, trừ tiền đưa cháu bé đến Lai Châu thì còn lại 2 triệu.