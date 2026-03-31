Công bố 16 quyết định của Chủ tịch Cần Thơ về công tác cán bộ 31/03/2026 12:41

(PLO)- UBND TP Cần Thơ vừa trao quyết định bổ nhiệm cho 16 cán bộ cấp trưởng, cấp phó tại sáu đơn vị.

Ngày 31-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP có quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Quyết định có thời hạn năm năm kể từ ngày 1-4-2026.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Võ Chí Xinh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP, đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp trao quyết định cho ông Nguyễn Chí Xinh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ảnh: TX

Đồng thời, bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Thìn, Lý Kim Trọng, nguyên Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (cũ), giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP.

Bà Trần Bảo Quyên, ông Huỳnh Việt Hưng, nguyên Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP.

Bà Nguyễn Việt Phương, nguyên Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP.

Ông Trần Quốc Hiệp, Kế toán trưởng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát phát triển TP.

Bà Nguyễn Kim Ngọc, ông Lê Hiền Khanh - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm TP (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Hưng Phú, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP.

Lãnh đạo TP trao quyết định bổ nhiệm cho 16 cá nhân tại tại đơn vị. Ảnh: TX

Ông Lê Văn Sơn, nguyên Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP (cũ), được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP (sau hợp nhất).

Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP (sau hợp nhất).

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang trực thuộc UBND TP.

Ông Huỳnh Thành Thật, Chánh Văn phòng Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang trực thuộc UBND TP.