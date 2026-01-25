Changan tăng tốc sản xuất xe điện Thái Lan, xuất khẩu đi Việt Nam 25/01/2026 09:21

(PLO)- Hãng sản xuất xe điện Trung Quốc Changan Automobile đang chuẩn bị khởi động giai đoạn hai của dây chuyền sản xuất xe điện chạy bằng pin (BEV) tại Thái Lan vào quý I-2026

Động thái này củng cố tham vọng của hãng sản xuất xe điện Changan tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Hãng sản xuất xe điện Trung Quốc Changan Automobile đẩy mạnh dây chuyền sản xuất xe điện chạy bằng pin (BEV) tại Thái Lan. Ảnh: Pattarapong ChatpattarasillPlease.



Ông Atthawit Techawiboonwong, Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ tại Tập đoàn Quốc tế Changan, cho biết: “Chúng tôi sẽ bắt đầu bán xe điện vào tháng Tư”.

Công ty đã đặt mục tiêu sản lượng hằng năm cho giai đoạn hai là 100.000 chiếc. Con số này tương đương với mục tiêu sản lượng của giai đoạn đầu tiên kéo dài đến năm 2025.

Theo ông Atthawit, cả hai giai đoạn sẽ nâng tổng công suất lên 200.000 đơn vị mỗi năm. Nhà máy sản xuất pin của Changan sắp hoàn thành và dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp pin cho nhà máy lắp ráp Rayong vào năm tới.

Đến lúc đó, công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu pin từ Time Changan, một liên doanh tại Trung Quốc. Chiến lược dài hạn của Changan định vị Thái Lan là trung tâm xe điện khu vực, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.

Hãng sản xuất ô tô này có kế hoạch xuất khẩu xe điện sản xuất tại Thái Lan sang Úc, New Zealand, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore và châu Âu. Theo thời gian, xuất khẩu dự kiến sẽ chiếm 55% sản lượng, 45% còn lại sẽ được bán trong nước.

Từ năm 2026 đến năm 2028, Changan dự định cho ra mắt bảy mẫu xe mới. Hãng mục tiêu trở thành một trong ba thương hiệu xe điện hàng đầu tại Thái Lan vào năm 2030.

Ông Atthawit cho biết Changan hiện đã sản xuất Deepal 05, một mẫu SUV điện nhỏ gọn. Trong khi đó, mẫu Deepal S07 SUV dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào quý đầu tiên của năm tới.

Công ty cũng đặt mục tiêu củng cố chuỗi cung ứng nội địa. Hãng hướng tới mục tiêu đạt 70% linh kiện có nguồn gốc địa phương với giá trị hơn 3 tỉ baht vào năm 2027. Con số này dự kiến tăng lên 80% hoặc 6 tỉ baht vào năm 2030, từ mức khoảng 50% hiện nay.

Changan báo cáo doanh số bán ra khoảng 12.000 chiếc từ tháng 1 đến tháng 11-2025. Con số này tăng mạnh so với 7.000 chiếc trong cùng kì năm 2024. Công ty đặt mục tiêu cả năm là 15.000 chiếc.

Hiện Changan đang chuẩn bị điều chỉnh kế hoạch sản xuất khi các khoản trợ cấp của chính phủ dành cho xe điện EV3.0 và EV3.5 hết hạn. Trong khi đó, công ty mẹ tại Trung Quốc đang trải qua quá trình tái cấu trúc. Chính phủ Trung Quốc đã mua lại cổ phần của Changan nhằm ổn định ngành xe điện trước áp lực cạnh tranh và tài chính.