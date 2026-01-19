Xe nhập từ Thái Lan và Indonesia vẫn 'chiếm sóng' so với xe Trung Quốc 19/01/2026 13:09

(PLO)- Trong năm 2025, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Indonesia đạt 78.156 chiếc, xe nhập khẩu từ Thái Lan là 66.109 chiếc.

Thống kê của Hải quan Việt Nam, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 12-2025 là 14.707 chiếc, giảm 19,9% so với tháng trước.

Trong năm 2025 lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 205.630 chiếc, tăng 18,6%, tương ứng tăng 32.207 chiếc so với năm trước.

Lượng ô tô từ Thái Lan và Indonesia vẫn "chiếm sóng" trong thị trường xe nhập khẩu năm 2025. Ảnh: TN

Trong năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 152.854 chiếc, tăng 7,1%, tương ứng tăng 10.108 chiếc.

Tiếp theo là ô tô tải đạt 28.338 chiếc, tăng 88,9% lần, tương ứng tăng 13.333 chiếc. Ô tô loại khác là 24.368 chiếc, tăng 59,7%, tương ứng tăng 9.109 chiếc so với năm 2024.

Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi trong năm 2025, Việt Nam chỉ nhập về 70 chiếc.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2025 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 71% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 78.156 chiếc, tăng 10,5%; nhập khẩu từ Thái Lan là 66.109 chiếc, tăng 3,7% so với năm 2024.