Chấp thuận thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại Bến cảng Ba Son 13/01/2026 15:33

(PLO)- Bộ Xây dựng đồng ý cho Tổng Công ty Ba Son thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son (TP.HCM) trong thời gian 1 năm, nhằm tận dụng hạ tầng cảng biển đã đầu tư.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận cho Tổng Công ty Ba Son thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son, theo đề nghị của doanh nghiệp.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định khu bến Thị Vải có phạm vi quy hoạch vùng đất, vùng nước bên phải luồng Vũng Tàu - Thị Vải, đoạn từ hạ lưu cảng Gò Dầu B đến rạch Bàn Thạch. Khu bến này có chức năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, gồm bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí.

Quy hoạch cho phép tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn tại Phú Mỹ hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; đến 60.000 tấn tại Mỹ Xuân; đến 30.000 tấn tại khu vực phía thượng lưu cầu Phước An.

Xưởng Ba Son nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo quy hoạch chi tiết được Bộ Xây dựng phê duyệt, Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son gồm ba cầu cảng phục vụ đóng, sửa chữa tàu, kết hợp khai thác hàng tổng hợp. Tổng chiều dài cầu cảng là 742m. Bến có khả năng tiếp nhận tàu 15.000 tấn đầy tải, 80.000 tấn giảm tải và 150.000 tấn không tải. Năng lực thông qua hàng hóa từ 0,6 triệu tấn đến 0,7 triệu tấn mỗi năm.

Trong bối cảnh hạ tầng bến cảng khách chuyên dùng chưa được đầu tư, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son. Thời gian thí điểm là 1 năm kể từ ngày văn bản được ban hành.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thí điểm theo đúng quy định. Việc tiếp nhận tàu khách quốc tế chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn hành khách, phù hợp luồng hàng hải hiện hữu, vũng quay tàu, điều kiện tự nhiên và điều kiện khai thác. Đồng thời phải bảo đảm an toàn kết cấu công trình, an toàn và an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Tổng Công ty Ba Son có trách nhiệm xây dựng phương án phân luồng hành khách, phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh và khai thác theo đúng công năng chính đã được chấp thuận tại bến cảng. Doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách, không làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp phải tuân thủ hướng dẫn của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và các cơ quan liên quan khi làm thủ tục cho tàu khách quốc tế vào, rời bến.

Bộ Xây dựng nêu rõ, Tổng Công ty Ba Son chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình thí điểm. Doanh nghiệp không được yêu cầu Bộ Xây dựng đầu tư, nâng cấp luồng hàng hải và khu quay trở tại khu vực bến cảng.