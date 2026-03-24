Cháy quán lẩu dê ở Đà Lạt, cảnh sát cùng người dân kịp thời dập lửa 24/03/2026 14:15

(PLO)- Một vụ cháy xảy ra tại quán lẩu dê ở Đà Lạt, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng người dân nhanh chóng khống chế, không có thiệt hại về người.

Trưa nay (24-3) đã xảy ra một vụ cháy xảy ra tại quán lẩu dê trên đường Lữ Gia, phường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh sát cùng người dân nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, quán lẩu dê đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ phát sinh khói và lửa. Nguyên nhân ban đầu được nghi do chập điện.

Ngọn lửa sau đó lan sang khu vực quán cháo lòng nằm liền kề. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, không để đám cháy lan rộng.

Sau thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.