Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ đều tăng

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình KT-XH tháng 1. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2025 tăng 0,98% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2024, CPI tháng 1 tăng 3,63%; lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 3,07%.

Nguyên nhân khiến CPI tháng này tăng gần 1% được chỉ ra là do một số địa phương thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giá dịch vụ giao thông, thực phẩm tăng do nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong mức tăng 0,98% của CPI tháng 1, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Cụ thể, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Gồm, nhóm thuốc và dịch vụ y tế do một số địa phương triển khai áp dụng giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư số 21của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, thời tiết chuyển sang mùa đông, nhiệt độ chênh lệch nhiều giữa ban ngày và ban đêm nên bệnh cảm cúm, đường hô hấp gia tăng, nhu cầu tiêu dùng các loại thuốc về giảm đau, hạ sốt, đường hô hấp, vitamin và khoáng chất của người dân tăng.

Ngoài ra, nhu cầu đi lại của người dân tăng vào dịp cuối năm làm cho giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 11,08%; vận tải hành khách đường bộ và vận tải hành khách bằng đường thủy cùng tăng 1,73%; vận tải hành khách bằng đường sắt tăng 1,71%; vận tải hành khách bằng xe buýt tăng 0,24%.

Chỉ số giá xăng, chỉ số giá dầu diezen tăng do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm đồ uống và thuốc lá đều tăng do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng tăng vào dịp Tết Nguyên đán

Đặc biệt, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch cũng tăng do giá hoa, cây cảnh, vật cảnh tăng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; du lịch trọn gói tăng do nhu cầu đi du lịch của người dân và chi phí dịch vụ tăng.

Ngược lại, 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là nhóm giáo dục và nhóm bưu chính viễn thông. Cụ thể, nhóm giáo dục giảm nhẹ 0,04% chủ yếu do TP.HCM thực hiện Nghị quyết của HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh THCS công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THCS năm học 2024-2025. Còn nhóm bưu chính, viễn thông giảm do giá máy điện thoại di động thông minh và máy tính bảng giảm.

Tổng cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 27-1-2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.719,63 USD/ounce, tăng 2,26% so với tháng 12-2024 do các nhà đầu tư lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng khi một số chính sách áp thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm tăng sự hấp dẫn của vàng.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 1,03% so với tháng trước; tăng 29,13% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, chỉ sau 1 năm, giá vàng trong nước đã tăng xấp xỉ 1/3, hứa hẹn đem về khoản lợi nhuận “như mơ” cho những cá nhân, tổ chức nắm giữ kim loại quý này trong năm qua.

Còn với chỉ số giá đô la Mỹ, tính đến ngày 27-1-2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 108,57 điểm, tăng 1,49% so với tháng trước do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.518 VND/USD.

Theo đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1 tăng 0,21% so với tháng trước; tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,63%) chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.