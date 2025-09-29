Chi tiết danh mục 54 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM 29/09/2025 12:12

(PLO)- HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thông qua danh mục 54/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM (đợt 1) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội.

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) HĐND TP.HCM khóa X, sáng 29-9, đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thông qua danh mục 54/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM (đợt 1) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội. Các khu đất này có diện tích hơn 6,5 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích hơn 212.812m2.

Đối với danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TP cần chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình HĐND TP chậm nhất vào tháng 10-2025.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thông qua danh mục 54 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính thống nhất của các nội dung, thông tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu trong hồ sơ trình HĐND TP thông qua, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa.

HĐND TP giao UBND TP tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan; triển khai thực hiện các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi, đồng bộ và đảm bảo tiến độ, nhất là tại các khu vực phường, xã có đăng ký nhiều dự án thí điểm và các tổ chức kinh doanh bất động sản đăng ký thực hiện nhiều dự án thí điểm.

HĐND TP cũng lưu ý phải kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định, không để xảy ra khiếu nại phức tạp gây mất trật tự xã hội, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí…

Chủ động tháo gỡ cho doanh nghiệp

Trong phần thảo luận, Đại biểu HĐND TP.HCM bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung của nghị quyết này.

Đại biểu Lê Đình Thắng (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đánh giá việc TP đề xuất danh mục để thực hiện là điều phấn khởi cho doanh nghiệp.

Dù vậy, theo ĐB Thắng, đây chỉ mới là cơ sở ban đầu để tháo gỡ các điểm nghẽn theo quy định của pháp luật, liên quan đến việc giảm giá bất động sản để người dân, cán bộ, công chức có cơ hội tiếp cận nhà ở.

“Để thực hiện dự án còn nhiều thủ tục liên quan. TP cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần cải cách thủ tục, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sở, ngành cần rà soát, làm kỹ hơn nữa các khâu để thực sự tháo gỡ cho doanh nghiệp chứ không nên ‘mở ra’ rồi ‘thắt lại’ ở khâu thủ tục hành chính”- ĐB Thắng kiến nghị.

ĐB Trần Thành Trọng cũng bày tỏ kỳ vọng vào nội dung nghị quyết đã được HĐND TP thông qua. Theo ĐB, nghị quyết giúp giải tỏa nguồn lực đất đai ngay tại địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM mới.

Dù vậy, ĐB Trọng cho rằng, quá trình thực hiện cần cố gắng không làm ảnh hưởng đến quy hoạch, phát triển chung của TP.HCM, nhất là các dự án nhỏ, lẻ.

Cạnh đó, với nhà đầu tư có đăng ký thực hiện, đại biểu đề nghị UBND TP rà soát quá trình cấp phép để tránh sai sót. Với nhà đầu tư đăng ký nhiều khu đất, dự án thì cần xem xét năng lực nhà đầu tư. Song song đó, cần đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân liên quan đến khu đất, tránh khiếu nại đông người.

Chi tiết danh mục 54 khu đất thực hiện dự án thí điểm mà HĐND TP thông qua: