Chủ tịch UBND TP.HCM: Kiểm điểm người đứng đầu nếu giải phóng mặt bằng không tốt, dự án ì ạch 25/09/2025 13:31

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nếu xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để dự án ì ạch thì bí thư, chủ tịch sẽ bị kiểm điểm.

Ngày 25-9, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã định hướng nhiều nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đề ra cách làm đúng, cách làm hay

Ông Được nhấn mạnh Nghị quyết là kim chỉ nam phát triển của TP.HCM trong 5 năm tới, là tập trung trí tuệ của toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, bao quát tất cả những vấn đề từ cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

“Nghị quyết có hay đến mấy cũng chỉ là nghị quyết nếu không đi vào cuộc sống” – ông Được nói.

Theo ông Nguyễn Văn Được, tầm nhìn của TP.HCM đến năm 2030 là trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM nằm trong nhóm TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông nhấn mạnh đây là tầm nhìn của Đảng, Trung ương dành cho TP.HCM và được sự kỳ vọng của nhân dân. “Nhiệm vụ không dễ, TP.HCM phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, đề ra cách làm đúng, cách làm hay, sáng tạo với “trái tim nóng, cái đầu lạnh”, như vậy khó khăn mấy cũng thực hiện được” - ông nói và đề nghị các cấp, các ngành phải cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, có công trình, dự án cụ thể.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, cố gắng trình Quốc hội vào tháng 10, bởi đây là công cụ tạo ra động lực mới giúp TP thực hiện nghị quyết.

Thời gian tới, TP cũng tập trung phát triển hạ tầng, xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng mục tiêu nghị quyết đã đặt ra là TP.HCM đạt top 100 TP đáng sống nhất thế giới vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết TP.HCM sẽ tập trung xây dựng quy hoạch không gian phát triển TP.HCM mới sau hợp nhất. “Đây không phải phép cộng thông thường như 1+1+1 bằng 3 mà có thể bằng 9, bằng 10, thậm chí bằng 100” – ông nhấn mạnh.

Ông tiếp: Trong tư duy đừng bao giờ nghĩ còn ba địa phương mà chúng ta là 1, là TP.HCM, nếu còn phân biệt thì không thể nào phát triển được.

Nhấn mạnh lợi thế của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phải phân vai để phát triển, không dẫm đạp lên nhau, tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng.

Chủ tịch TP.HCM đề nghị các cấp, các ngành triển khai nghị quyết bằng những chương trình, dự án cụ thể với tinh thần “đừng để qua ngày mai những việc chúng ta có thể làm ngày hôm nay”. “Những gì có thể làm thì cứ làm, càng nhanh càng tốt bởi cuộc sống, cơ hội không chờ chúng ta” – ông nói thêm.

Cử 'đặc nhiệm' xuống phường, xã

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được đã lưu ý một nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là công tác đền bù giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là xã, phường.

“Đây là một trong những khâu đột phá, phải giải phóng mặt bằng thì mới có hạ tầng, nếu không làm được, không có hạ tầng thì không thể mơ đến việc phát triển” - ông Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được nêu thực tế hiện nay cấp xã còn nhiều lúng túng trong thực hiện, một số nơi thiếu cán bộ, nhất là cán bộ có chuyên môn, thậm chí có cán bộ không dám quyết, khiến việc giải phóng mặt bằng cho các dự án còn chậm trễ.

“TP.HCM sẽ biệt phái cán bộ sở, ngành về xã, phường để phối hợp, chỉ đạo trực tiếp từng công trình, giúp cấp xã nắm việc và tự tin hành động” - ông thông tin.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Được cho biết sẽ phân công cán bộ về các địa phương có các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến giao thông cửa ngõ như Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, các công trình nội bộ và các đề án chỉnh trang nhà ở trên và ven kênh rạch...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Toàn Thắng thành lập các “đội đặc nhiệm”, xuống phường, xã trọng điểm để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

“Việc giải ngân đầu tư công của TP.HCM hiện đã làm tốt so với trước đây nhưng chưa bền vững. Một số xã phường còn lúng túng, nhiều đồng chí không dám quyết. Để khắc phục, sắp tới tôi đề nghị đội đặc nhiệm đi thẳng xuống phường, xã cầm tay chỉ việc, giúp xã, phường mạnh dạn làm” - ông giao nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT, đã triển khai công tác phối hợp giữa sở với các địa phương trong giải phóng mặt bằng. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Được cũng nhấn mạnh bí thư, chủ tịch 168 xã, phường, đặc khu phải quyết liệt giải phóng mặt bằng bởi đây là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả các đảng bộ, người đứng đầu các cấp. Nếu xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để dự án ì ạch thì người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu địa phương phải bản lĩnh quyết liệt thực hiện các chính sách phát triển địa phương mình. Đặc biệt phải dám quyết, có thể “quyết đúng”, có thể “quyết sai” nhưng sai mà có tâm tư trong sáng, vì lợi ích chung thì lãnh đạo TP.HCM sẽ đồng hành, có cơ chế để bảo vệ.

“Đó cũng là bài học để chúng ta lớn lên và dám hành động. Sở ngành, lãnh đạo TP.HCM sẽ bên cạnh, hỗ trợ, cầm tay chỉ việc cho các đồng chí, chỉ cần các đồng chí có trái tim với địa phương, với TP để mạnh dạn thực hiện các mục tiêu phát triển” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói.