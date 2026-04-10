Chiếc ô tô không tốn xăng này chỉ có giá 300 triệu đồng 10/04/2026 15:10

Hãng ô tô Trung Quốc GAC vừa ra mắt mẫu sedan điện tầm trung GAC Aion RT hướng đến phân khúc giá rẻ nhưng sở hữu nhiều công nghệ vượt trội.

Xe được trang bị hệ thống pin Lithium Iron Phosphate (LFP) từ CATL với hai tùy chọn dung lượng: 55,1 kWh cho phạm vi hoạt động 520 km và 68,1 kWh cho phạm vi lên tới 650 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Nhờ nền tảng sạc nhanh 400V Silicon Carbide (SiC), ô tô có thể nạp lại năng lượng từ 30% lên 80% chỉ trong 18 phút, hoặc đi thêm được 200 km chỉ sau 10 phút sạc. Đặc biệt, phiên bản RT Super còn hỗ trợ công nghệ đổi pin trong vòng 99 giây.

Về khả năng vận hành, GAC Aion RT cung cấp các tùy chọn động cơ điện có công suất 150 kW hoặc 165 kW. Xe sở hữu kích thước dài 4.865 mm, rộng 1.875 mm, cao 1.520 mm cùng chiều dài cơ sở 2.775 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi.

Thiết kế ngoại thất của xe lấy cảm hứng từ sự thanh thoát của loài khủng long Velociraptor giúp tối ưu tính khí động học.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị hệ thống ADiGO 5.0 với màn hình trung tâm 14,6 inch và tùy chọn chip NVIDIA Orin-X cao cấp để xử lý các tính năng thông minh.

Điểm nhấn công nghệ của GAC Aion RT nằm ở hệ thống lái thông minh tùy chọn sử dụng cảm biến LiDAR, cho phép xe vận hành an toàn và tự chủ hơn trong nhiều điều kiện giao thông phức tạp.

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này được định vị để cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và BYD Seal nhưng có mức giá hấp dẫn hơn đáng kể, dao động trong khoảng từ 12.000 USD (316 triệu đồng) đến 16.000 USD (421 triệu đồng).

Với sự kết hợp giữa công nghệ pin CATL, khả năng tự lái và mức giá cạnh tranh, GAC Aion RT hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc xe điện phổ thông.