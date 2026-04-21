Chiêm ngưỡng kiệt tác của các danh họa Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Tô Ngọc Vân ở Vũng Tàu 21/04/2026 17:26

(PLO)- Nhiều kiệt tác của các danh họa như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vincent van Gogh, Pablo Picasso cùng các danh họa Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân... được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm nghệ thuật tổ chức ở phường Vũng Tàu.

Ngày 21-4, tại Nhà truyền thống số 01 Ba Cu, UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM phối hợp với công ty TNHH Đầu tư giải pháp Thông tin Việt tổ chức lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật “Maison de Lumière – Ngôi nhà Ánh sáng”.

Tham dự lễ có bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành TP, phường Vũng Tàu và đông đảo, người dân, du khách.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật "Maison de Lumière – Ngôi nhà Ánh sáng" tại phường Vũng Tàu. Ảnh: Cẩm Nhung

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định: “Thông qua triển lãm, người dân và du khách không chỉ được tiếp cận với nghệ thuật theo một cách gần gũi hơn, mà còn được khơi dậy tình yêu với cái đẹp, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo – những giá trị bền vững làm nên một cộng đồng giàu đời sống tinh thần. Đối với phường Vũng Tàu, việc tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật chất lượng như hôm nay mang ý nghĩa rất thiết thực".

Theo bà Vân, sự kiện là một bước đi trong hành trình đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm, thu hút du khách và hướng đến sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Phường Vũng Tàu sẽ luôn sẵn sàng đồng hành để trở thành điểm đến của nhiều hơn nữa những sự kiện văn hóa nghệ thuật có giá trị, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu khai mạc. Ảnh: CN

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm nghệ thuật. Ảnh: Khánh Nam

Triển lãm “Maison de Lumière – Ngôi nhà ánh sáng” quy tụ những kiệt tác của các danh họa bậc thầy thế giới như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet và Pablo Picasso.

Đồng thời, triển lãm cũng quy tụ các tác phẩm nổi tiếng của các danh họa Đông Dương Việt Nam như Mai Trung Thứ, Nguyễn Tường Lân, Lê Phổ, Tô Ngọc Vân... Qua đó, góp phần nâng cao tư duy thẩm mỹ và mở rộng góc nhìn nghệ thuật cho người xem.

Các đại biểu tham quan triển lãm, xem các kiệt tác của những danh họa bậc thầy thế giới và Việt Nam. Ảnh: CN

Triển lãm mở ra một không gian đối thoại nghệ thuật độc đáo, nơi hội tụ giữa giá trị di sản địa phương và tinh hoa hội họa thế giới. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình nâng tầm đời sống văn hóa – nghệ thuật tại phố biển Vũng Tàu – một đô thị du lịch phía Đông TP.HCM sôi động với những kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn, đồng thời khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo đương đại trên nền tảng truyền thống.

Đặc biệt, tại triển lãm, ban tổ chức đã áp dụng công nghệ hiện đại quét mã QR-code dưới mỗi bức tranh trưng bày. Giải pháp này góp phần hỗ trợ người xem, giúp họ dễ dàng tìm hiểu sâu hơn về nội dung trong từng tác phẩm.

Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và du khách đến ngày 25-5.