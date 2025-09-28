Chiến sự Nga-Ukraine 28-9: Ác liệt ở điểm nóng Donetsk; Nga nói hơn 1.500 lính Ukraine thương vong 28/09/2025 08:34

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận với việc hai bên công bố thương vong, thiệt hại của nhau trên các chiến trường.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận.

Ukraine nêu thương vong Nga ở điểm nóng Donetsk

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27-9, giữa Ukraine và Nga xảy ra 145 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, trong đó TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) vẫn là điểm nóng nhất, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine, quân Nga đã mở 55 cuộc không kích, thả 99 quả bom dẫn đường, phóng 2.230 máy bay không người lái (UAV) và thực hiện 3.389 cuộc tấn công pháo kích vào các cứ điểm và khu định cư Ukraine.

Riêng tại Pokrovsk, quân Nga đã mở 40 cuộc tấn công. Lực lượng Ukraine đã ngăn chặn các cuộc tấn công này khiến 154 lính Nga thương vong, trong đó 90 người thiệt mạng. Cạnh đó, quân Ukraine đã phá hủy 3 xe cơ giới, 22 UAV, 3 hệ thống pháo binh, 1 xe tăng, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 10 hầm trú ẩn của đối phương.

Lính Ukraine khai hỏa vào UAV Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong diễn biến liên quan, giới chức Nga cho biết trong ngày 27-9, các cuộc tấn công của Nga trên khắp các khu vực của Ukraine đã khiến ít nhất 2 người chết và 36 người bị thương.

TP Pokrovsk được xem là một thành trì chiến lược của Ukraine. Nó nằm trên một tuyến đường quan trọng được quân Ukraine dùng để tiếp tế cho các tiền đồn khác mà các lực lượng Kiev hiện đang kiểm soát, chẳng hạn như các TP Chasiv Yar và Kostiantynivka (đều ở Donetsk).

Nga gây hơn 1.500 thương vong cho Ukraine

Ngày 27-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Derilovo và Mayskoye ở tỉnh Donetsk và khu định cư Stepovoye ở tỉnh Dnipropetrovsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã khiến 1.535 lính Ukraine thương vong trên các mặt trận, trong đó nhóm tác chiến Trung tâm của Nga khiến nhiều lính Ukraine thương vong nhất là 475 lính.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này cũng đã bắn hạ 2 máy bay ném bom dẫn đường và 131 UAV Ukraine trong ngày.

Nga sẵn sàng giải quyết tận gốc xung đột với Ukraine

Ngày 27-8, phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột ở Ukraine, theo TASS.

"Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, Nga ngay từ đầu đã và vẫn luôn sẵn sàng đàm phán để giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột. An ninh và các lợi ích thiết yếu của Nga phải được đảm bảo một cách đáng tin cậy. Quyền của người Nga và người nói tiếng Nga tại các vùng lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev phải được khôi phục và tôn trọng đầy đủ. Trên cơ sở này, chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine" - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Kiev và châu Âu không nắm bắt được tính cấp bách của việc đàm phán và không thể hiện thiện chí tham gia vào các cuộc đàm phán chân thành.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh Nga chưa bao giờ và không có ý định tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.