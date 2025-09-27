Chiến sự Nga - Ukraine 27-9: Giao tranh nguy hiểm quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia; Moscow cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3 27/09/2025 08:17

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với 106 cuộc giao tranh trong ngày; Có tin Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk; Hungary bác tin UAV xâm phạm không phận Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua vẫn leo thang trên tiền tuyến và trong phát ngôn của các bên.

Ukraine đột kích quân Nga, giành quyền kiểm soát một dải rừng ở Donetsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 26-9 có 106 cuộc giao tranh dọc theo tuyến đầu, trong đó Nga vẫn hoạt động mạnh nhất ở các TP Pokrovsk, Novopavlivka, Toretsk và Lyman (tỉnh Donetsk).

. Ngày 26-9, các quan chức địa phương Ukraine cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công một trung tâm mua sắm ở quận Kyivskyi (TP Kharkiv) làm 4 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov nói rằng UAV liên quan được xác định sơ bộ là loại “Molniya” do Nga sản xuất.

Ông Terekhov nói thêm rằng UAV của Nga cũng đã làm hư hại một xe buýt đang chở hành khách gần đó. Không có hành khách nào trên xe buýt bị thương.

Chính quyền quân sự tỉnh Zaporizhia báo cáo rằng Nga ngày qua đã thực hiện hai cuộc tấn công vào tỉnh này, đánh vào một cơ sở hạ tầng dân sự và phá hủy một phần của một tòa nhà.

Người đứng đầu Cục quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak nói rằng Nga đã tấn công các quận Nikopol và Synelnykove của tỉnh này, khiến 5 người bị thương.

Lữ đoàn Pháo binh số 44 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Cùng ngày, Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF) tuyên bố đã thực hiện một cuộc đột kích thành công vào các vị trí của Nga ở Donetsk, chiếm quyền kiểm soát một dải rừng và thu giữ thiết bị của đối phương.

“Lực lượng đặc nhiệm được giao nhiệm vụ phát hiện, tiến công, tiêu diệt, bảo vệ và bàn giao các vị trí do đối phương chiếm giữ trong một dải rừng ở vùng Donetsk” - theo tuyên bố của SOF.

Lực lượng này nói thêm rằng đã thu giữ 15 chiến lợi phẩm từ Nga, bao gồm vũ khí, radio, điện thoại và tài liệu.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Telegraph: Ông Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Yêu cầu này được đưa ra trong một cuộc gặp kín bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tờ Telegraph đưa tin ngày 26-9.

Từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Ukraine nhiều lần kêu gọi Mỹ viện trợ năng lực tấn công tầm xa, nhưng Washington đến nay vẫn từ chối.

Ông Zelensky nói với ông Trump rằng hệ thống vũ khí tiên tiến này có thể gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, nguồn tin nói với Telegraph.

Telegraph cũng đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các đối tác châu Âu nhìn nhận sự thay đổi trong chính sách của ông Trump về Ukraine “theo hướng tích cực nhất có thể”.

Hiện chưa rõ Ukraine có nhận được loại vũ khí này hay không.

Tên lửa Tomahawk, với tầm bắn lên tới 2.500 km và đầu đạn nặng 450 kg, vượt xa năng lực của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đây đã bác bỏ đề xuất tương tự của Tổng thống Zelensky, cho rằng rủi ro quá lớn vì Tomahawk có thể vượt qua hệ thống phòng không Nga và làm xung đột leo thang.

Hungary bác tin UAV xâm phạm không phận Ukraine

Ngày 26-9, Hungary bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Zelensky rằng UAV trinh sát xâm phạm không phận Ukraine có thể đã bay từ Hungary để kiểm tra tiềm năng công nghiệp của Kiev ở khu vực biên giới, theo hãng tin Reuters.

“Ông Zelensky đang bị cuốn vào nỗi ám ảnh chống Hungary. Giờ ông ấy bắt đầu nhìn thấy những thứ vốn không tồn tại” - Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto, viết trên mạng xã hội X.

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã viện dẫn một đánh giá quân sự sơ bộ về hoạt động của các UAV “đang tiến hành trinh sát tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới Ukraine. Ông không nói rõ khi nào những máy bay trinh sát này bị phát hiện trên khu vực biên giới.

“Tôi đã chỉ đạo phải xác minh toàn bộ thông tin và lập tức báo cáo khẩn về từng vụ việc được ghi nhận” - ông Zelensky cho biết trên Telegram sau cuộc họp với bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine.

Trong bài phát biểu hằng đêm, nhà lãnh đạo Ukraine nhắc đến “những vụ việc rất kỳ lạ” tại biên giới với Hungary.

Ông Zelensky cho biết đã yêu cầu tiến hành “kiểm tra kỹ lưỡng” và “nếu những UAV như vậy xuất hiện lần nữa, phải đáp trả thích đáng để bảo vệ đất nước”.

Gia tăng các cuộc tấn công quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-9 đưa tin quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát bốn khu định cư trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.724 UAV, 24 quả bom dẫn đường và 5 quả pháo phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Ukraine trong tuần.

. Cũng trong ngày 26-9, Giám đốc điều hành của Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga (Rosatom) - ông Alexey Likhachev nói rằng các khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị tấn công ngày càng nhiều trong những tuần gần đây.

“Trong vài tuần qua, tình hình các cuộc tấn công vào các khu vực liền kề nhà máy cũng trở nên tồi tệ hơn” - ông Likhachev nói với TASS.

Ông Likhachev lưu ý rằng Nga đã kêu gọi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tác động tới chính quyền Ukraine về tình hình này.

Kiev chưa bình luận về thông tin trên.

Nga: “Hành động khiêu khích của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3”

Ngày 26-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Ukraine đang lên kế hoạch cho một âm mưu dàn dựng ở Romania hoặc Ba Lan, và việc này có thể dẫn tới Thế chiến III, theo đài RT.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Viết trên Telegram, bà Zakharova dẫn nguồn truyền thông Hungary cáo buộc Ukraine dự định tổ chức các vụ phá hoại ở những quốc gia láng giềng thuộc NATO và đổ trách nhiệm cho Nga.

“Chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, châu Âu lại tiến gần đến nguy cơ bùng nổ Thế chiến III như lúc này” - bà Zakharova viết.

Theo bà Zakharova, thông tin mà Nga có được cho thấy kế hoạch của Ukraine là sửa chữa một số UAV của Nga đã bị bắn, sau đó gắn thêm đầu đạn sát thương, rồi cho bay đến các trung tâm vận tải lớn của NATO tại Ba Lan và Romania, ngụy trang thành “UAV Nga”.

“Đồng thời, Kiev sẽ phát động một chiến dịch tung tin sai lệch khắp châu Âu để đổ lỗi cho Moscow, qua đó tìm cách khiêu khích một cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và NATO” - bà Zakharova nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.