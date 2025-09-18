Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 18/09/2025 19:12

Ngày 18-9, Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) đã khai mạc trọng thể tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-46. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở chủ đề ASEAN năm 2025 Bao trùm và Bền vững, Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 có chủ đề Nghị viện tiên phong vì Tăng trưởng Bao trùm và ASEAN Bền vững, thể hiện quyết tâm của nước chủ nhà Malaysia trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của nghị viện trong dẫn dắt khu vực hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên nền tảng bao trùm và bền vững; phát huy vai trò nghị viện trong hoạch định và giám sát chính sách; lấy người dân làm trung tâm và đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự AIPA-46 góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng các Nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hoà bình ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA (1995-2025). Hiện cũng là thời điểm ASEAN và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đây là dịp để Việt Nam tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai toàn diện, hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, bảo đảm bổ trợ và gắn kết với kế hoạch, chiến lược phát triển của các nước thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực, phù hợp với chủ đề của ASEAN và AIPA trong năm nay.

AIPA-46 cũng là dịp để Đoàn Việt Nam cùng các nước trao đổi, đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác ở kênh nghị viện, trong đó phát huy vai trò của kênh ngoại giao nghị viện trong việc tham gia, giải quyết những vấn đề ở khu vực, gìn giữ hoà bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.

Tại Đại hội đồng AIPA-46 lần này, Đoàn Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã có Thông điệp gửi đến Đại hội đồng AIPA - 46.

Chủ tịch nước chúc mừng Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AlPA năm 2025 đã chèo lái "con thuyền ASEAN" đạt được những kết quả quan trọng; đặc biệt hoan nghênh chủ đề "Nghị viện trên tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”, thể hiện khát vọng mạnh mẽ về một Cộng đồng ASEAN cùng nhau chia sẻ sự tiến bộ, thịnh vượng và không bỏ ai lại phía sau.

Trước những thách thức của môi trường quốc tế hiện nay, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, ASEAN càng cần phải đoàn kết, củng cố sức mạnh nội tại và phát huy vai trò trung tâm, qua đó giữ vững hòa bình, ổn định, đồng thời chủ động tham gia định hình các xu thế phát triển ở khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh mới, để thúc đẩy ASEAN phát triển bao trùm và bền vững hơn, Chủ tịch nước mong AIPA và Nghị viện mỗi nước thành viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thông qua việc tạo lập khuôn khổ thế chế thuận lợi, hài hòa hóa quy định pháp luật, chính sách phát triển, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhất là trong việc thúc đẩy ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Chủ tịch nước cũng mong muốn AIPA tiếp tục phát huy những thế mạnh đặc trưng của ngoại giao nghị viện để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và truyền thống đoàn kết giữa các nước ASEAN và mở rộng quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.