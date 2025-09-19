Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia 19/09/2025 15:20

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Malaysia; phối hợp giám sát hiệu quả các thỏa thuận song phương, hợp tác liên nghị viện...

Ngày 19-9, tại Trụ sở Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việt Nam - Malaysia làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia.

Chủ tịch Thượng viện cho rằng cùng với các chuyến thăm hết sức thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 11-2024) và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 5-2025), chuyến thăm này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam cùng Nghị viện các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”, đoàn kết, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn những tình cảm nồng ấm và sự tiếp đón trọng thị mà Quốc hội Malaysia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội khi lần đầu tiên đến thăm đất nước Malaysia tươi đẹp và mến khách.

Nhân dịp Quốc khánh Malaysia (31-8-2025) và Ngày Malaysia (16-9-2025), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những bước phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực mà Malaysia đạt được thời gian qua, trở thành một trong 27 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Ông cũng chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều khu vực tại Malaysia và mong người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Malaysia, nhằm đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời khẳng định ủng hộ chủ đề “Bền vững và Bao trùm” của năm ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Malaysia - Chủ tịch ASEAN 2025, Chủ tịch AIPA-46 và các nước thành viên triển khai các ưu tiên đề ra.

Hai bên cũng đã trao đổi về công tác xây dựng luật pháp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin về việc sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật, công cuộc tinh giản bộ máy, sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ giữa hai nước trong hơn 50 năm qua, trong đó đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 11-2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Malaysia trong bối cảnh toàn cầu mới

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ và nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy triển khai các phương hướng hợp tác đã đề ra, trong đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tháo gỡ một số điểm nghẽn về pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Malaysia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, phát triển công nghiệp Halal cũng như phối hợp giải quyết vấn đề khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các nhóm Nghị sỹ hữu nghị, các nữ nghị sỹ và nghị sỹ trẻ về xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương.

Hai bên cùng phối hợp giám sát hiệu quả các thỏa thuận song phương, nhất là việc xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia, trong đó có nội dung về hợp tác liên nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia cũng như đối xử với tàu cá và ngư dân Việt Nam trên tinh thần nhân đạo.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam dành cho Nghị viện Malaysia trong nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA-46 nói riêng và vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia nói chung. Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong vấn đề Biển Đông, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.