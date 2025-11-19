Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil: Quan hệ Séc - Việt Nam 'tuy xa mà gần' 19/11/2025 15:29

(PLO)- Theo Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil, quan hệ hai nước Séc - Việt Nam "tuy xa mà gần". Nghĩa là cả hai xa về đường bay - từ Séc về Việt Nam là 8.800 km, nhưng gần nhau vì đều mong muốn an toàn, hòa bình.

Trưa 19-11, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi hội kiến Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil, nhân chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil diễn ra vào thời điểm hai nước đang long trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, hội kiến ông Milos Vystrcil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM coi trọng quan hệ hợp tác với Séc

Mở đầu hội kiến, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đã chọn TP.HCM làm chặng đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông nhận định điều này thể hiện sự coi trọng và tin tưởng của nước bạn với vai trò và tiềm năng hợp tác của TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam - Séc được củng cố mạnh mẽ thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 1-2025, hai Thủ tướng đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên "Đối tác chiến lược".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cộng hoà Séc hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều ở mức trên 2 tỉ USD/năm và nhiều lĩnh vực hợp tác phát triển tích cực như công nghiệp chế tạo, công nghệ môi trường, y tế - dược phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các đối tác Séc.

Trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Văn Được cũng đề xuất hợp tác thêm về lĩnh vực giáo dục đào tạo; công nghiệp chế tạo và thiết bị kỹ thuật; công nghệ môi trường, xử lý nước và chất thải. Ông cho rằng đây là lĩnh vực phù hợp cho định hướng phát triển của TP.HCM trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quà cho Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sẽ xây dựng Tổng lãnh sự quán Séc tại TP.HCM

Về phía TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được thông tin TP hiện là trung tâm về nguồn nhân lực chất lượng cao, nơi có rất nhiều viện, trường đại học lớn, nhiều chuyên gia đầu ngành, học giả… Đặc biệt trong tháng 12 tới đây, Trung tâm Tài chính Quốc tế của TP.HCM sẽ được hình thành và dự kiến trở thành cú hích trong đầu tư tài chính của TP.

Chủ tịch TP.HCM cũng đề xuất Đại sứ quán Séc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu về văn hóa, sản phẩm, khoa học công nghệ của Cộng hòa Séc đến với Việt Nam. Từ đó, đẩy mạnh thương mại hàng hóa từ Cộng hòa Séc sang Việt Nam.

Ông Milos Vystrcil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, trao đổi tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Milos Vystrcil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, bày tỏ xúc động khi nhìn thấy TP.HCM thịnh vượng, phát triển như ngày hôm nay. Ông cũng nhắc lại kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Séc - Việt Nam và khẳng định cả hai nước đã đi được một chặng đường rất dài.

Theo ông Milos Vystrcil, quan hệ hai nước Séc - Việt Nam "tuy xa mà gần". Nghĩa là cả hai xa về đường bay - từ Séc về Việt Nam là 8.800 km, nhưng gần nhau vì đều mong muốn an toàn, hòa bình.

Đoàn đại biểu cùng chụp hình lưu niệm sau buổi hội kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông thông tin thêm nhân dịp thăm chính thức đến Việt Nam, ông sẽ có trao quà cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão.

Giai đoạn tới, ông Milos Vystrcil mong muốn hợp tác với TP.HCM về kỹ thuật thông minh, AI, tăng cường hợp tác xuất, nhập khẩu. Cùng với đó, sẽ cố gắng thúc đẩy để xây dựng Tổng lãnh sự quán Séc tại TP.HCM.