Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu thay thế cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm 19/08/2025 18:03

Ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại, hạn chế, nổi lên là việc một số bộ phận người đứng đầu đơn vị địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị. Một số nơi chưa chủ động rà soát đề xuất phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trảng Bom.

Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế là chủ yếu do nhận thức và quyết tâm chính trị của người đứng đầu một số đơn vị địa phương về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính chưa đầy đủ, chưa gắn kết chặt chẽ, việc cải cách hành chính còn mang tính hình thức, thiếu sự đổi mới và chưa tạo sự chuyển biến.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND xã, phường và đơn vị thực hiện nghiêm tục nhiệm vụ cải cách hành chính. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung, yêu cầu về cải cách hành chính đến cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt những vấn đề phát sinh trong quá vận hành mô hình chính quyền 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu lãnh đạo các đơn vị kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch tỉnh về kết quả, chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương mình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị phải chấn chỉnh, quán triệt lại kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt trong việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên và trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, né tránh, không dám làm dẫn đến hồ sơ chậm trễ, tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường.

Trong chỉ thị cũng nêu rõ: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cố tình đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không quyết định hoặc chậm trễ giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan theo quy định. Việc xử lý phải được công khai, minh bạch, bảo đảm tính răn đe, giáo dục và nâng cao chất lượng phục vụ hệ thống hành chính.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra công vụ. Trên cơ sở kiểm tra, kiên quyết đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương.