Chủ tịch Tôn Hoa Sen: Xuất khẩu thép gặp khó khăn vì chính sách bảo hộ 18/03/2025 15:29

Ngày 18-3, Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2024 - 2025.

Theo đó, kết thúc NĐTC 2023 - 2024, sản lượng tiêu thụ hợp nhất HSG đạt 1.941.694 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ, hoàn thành 112% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG đạt 39.272 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 109% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 515 tỉ đồng, gấp 16 lần so với cùng kỳ, hoàn thành 103% so với kế hoạch.

Bước sang NĐTC 2024 - 2025, HSG dự báo tình hình kinh tế nói chung và thị trường ngành tôn – thép nói riêng sẽ biến động phức tạp, tạo ra nhiều thách thức đối. Chính vì vậy, HSG đặt kế hoạch kinh doanh NĐTC 2024 - 2025 theo 2 phương án, cụ thể:

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HSG (giữa) và các thành viên hội đồng quản trị. Ảnh: TD

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch hội đồng quản trị HSG đánh giá năm 2025, tình hình xuất khẩu tôn, thép sẽ đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Bất ổn chính trị và chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ thép nội địa thấp, nguồn cung sản phẩm tôn, thép đang dư thừa; các doanh nghiệp trong ngành thép cạnh tranh gay gắt, dẫn đến lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Vũ dẫn chứng, tăng trưởng của Hoa Sen trong 10 năm qua nhờ xuất khẩu với tỉ trọng trên dưới 60%. Hiện nay, hàng xuất khẩu đi Mỹ gặp ba vấn đề: Bị áp thuế 25% từ năm 2018, 2 vụ kiện chống trợ cấp chính phủ và 1 vụ chống bán phá giá vào cuối năm nay mới có kết quả.

Trước đây, Hoa Sen xuất khẩu khoảng 15.000-20.000 tấn/tháng qua Mỹ, còn bây giờ không thể đạt mức này. Thị trường châu Âu cũng vậy, trước đây, sản lượng xuất khẩu 20.000 -30.000 tấn/tháng, nay chỉ 15.000 - 20.000 tấn/tháng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ thép tiếp tục gặp khó khăn trong trung hạn.

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HSG niên độ tài chính 2024 - 2025.

Tại đại hội, hội đồng quản trị HSG cũng trình phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 - 2024 bằng tiền mặt với tỉ lệ dự kiến 5%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30-9-2024 (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2023 - 2024 đã kiểm toán).

Đồng thời, lãnh đạo HSG đã trình cổ đông xem xét và thông qua phương án mua lại 50 triệu đến 100 triệu cổ phiếu quỹ bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật. Giá mua và thời gian triển khai sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Động thái này nhằm đảm bảo biện pháp dự phòng để bảo vệ lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.