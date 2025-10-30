Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ cắt giảm 30% thời gian, thủ tục hành chính 30/10/2025 14:47

(PLO)-Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố không chỉ là nơi thu hút đầu tư, mà còn là nơi doanh nghiệp được lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp và phát triển.

Ngày 30-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Hội nghị Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và Cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025. Hội nghị có chủ đề “Siêu đô thị TP.HCM: Phát triển bền vững cùng vận hội mới”.

​Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Tham dự có khoảng 400 đại biểu, gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại TP.HCM.

​Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC, cho biết hội nghị là dịp để chính quyền TP.HCM chia sẻ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lắng nghe ý kiến, kinh nghiệm từ doanh nghiệp FDI.

​"Những chia sẻ, khuyến nghị này sẽ giúp thành phố hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của TP.HCM" - ông Lữ nói.

​Thu hút 7,1 tỉ USD vốn FDI trong chín tháng

​Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, TP.HCM đã khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Tổng vốn còn hiệu lực đạt 141,215 tỉ USD với 19.840 dự án (tính đến 30-9-2025).

​Riêng chín tháng đầu năm 2025, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 7,127 tỉ USD, tăng 37,43% so với cùng kỳ năm 2024.

​Với vị thế mới này, TP.HCM đặt mục tiêu vươn lên cạnh tranh cùng các siêu đô thị hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

​Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, trình bày các định hướng quy hoạch chiến lược, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới của Thành phố.

​Cũng theo ông Kiên, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới, TP.HCM đã kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy “đa cực - tích hợp - siêu kết nối”, vận hành theo logic kinh tế - chức năng - chuỗi giá trị.

​Cụ thể, Thành phố sẽ phát triển theo mô hình “1 không gian – 3 vùng – 1 đặc khu”. Trong đó, khu vực lõi TP.HCM cũ đóng vai trò là “thủ phủ tài chính và công nghệ cao”. Khu vực Bình Dương là “thủ phủ công nghiệp” công nghệ cao. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu là “thủ phủ kinh tế biển”, cửa ngõ cảng biển quốc tế, phát triển năng lượng gió ngoài khơi và khu mậu dịch tự do.

​Đặc khu Côn Đảo phát triển thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – tâm linh – sinh thái.

​Tại hội nghị, đại diện chín hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài gồm AmCham, AusCham, BritCham, JETRO, KOCHAM... đã đưa ra các kiến nghị chiến lược.

​Các kiến nghị nhấn mạnh sáu lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại TP.HCM.

​Cụ thể như cải cách hành chính và môi trường đầu tư, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hạ tầng và logistics, phát triển bền vững, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

​Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham, cho biết trong bối cảnh chi phí tăng do thuế mới, điều quan trọng là Việt Nam cần tiếp tục là điểm đến để nhà đầu tư tin tưởng lập kế hoạch và hoạt động.

​"Tính ổn định và hiệu quả của chính sách trong nước sẽ giúp giảm bớt bất ổn do căng thẳng thương mại toàn cầu" - ông nói.

​Ông cũng cho rằng việc đảm bảo cấp giấy phép đúng hạn, thống nhất chính sách thuế và đơn giản hóa thủ tục hải quan sẽ tăng niềm tin cho doanh nghiệp. "Chúng tôi tin rằng Chính quyền Thành phố có thể đóng vai trò tích cực giải quyết những vấn đề này" - ông Travis Mitchell.

Theo chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền.

TP.HCM: Sẽ cắt giảm 30% thời gian, chi phí thủ tục

​Ghi nhận các ý kiến, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định: “Chính quyền TP.HCM luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm, là nguồn lực và động lực của sự phát triển. Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền”.

​Ông Được nhìn nhận kinh tế TP.HCM vẫn là cực tăng trưởng hàng đầu, song thành phố đang đối mặt nhiều thách thức về hạ tầng, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và thủ tục hành chính.

​“Những chướng ngại này khiến chi phí sản xuất, logistics của doanh nghiệp tăng cao. Tôi cảm ơn các hiệp hội đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề để chúng ta cùng xây dựng chiến lược win–win” - ông Nguyễn Văn Được nói.

​Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, để hiện thực hóa mục tiêu siêu đô thị, thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. “Việt Nam và TP.HCM sẵn sàng làm bạn, đối tác chiến lược với tất cả quốc gia, doanh nghiệp quốc tế. Chúng tôi mong các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng thành phố” - ông Được nhấn mạnh.

​Lãnh đạo thành phố cho biết, TP.HCM đang tái thiết quy hoạch tổng thể, phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu). Thành phố dự kiến hình thành ba hành lang phát triển (Bắc – Nam, kinh tế biển phía Đông, Đông – Tây) và năm trụ cột tăng trưởng.

​“Song song đó, thành phố tiếp tục xem cải cách hành chính là khâu đột phá. Chúng tôi đang cắt giảm tối thiểu 30% thời gian, chi phí, thủ tục hành chính, đồng thời cải cách thái độ phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ. Chính quyền sẽ chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư” - ông Được nhấn mạnh.

​Chủ tịch UBND TP.HCM cũng khẳng định: “TP.HCM không chỉ là nơi thu hút đầu tư, mà còn là nơi doanh nghiệp được lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp và phát triển. Khi doanh nghiệp thành công, thành phố mới thật sự phát triển bền vững”.