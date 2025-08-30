Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp 30/08/2025 22:09

(PLO)- Gửi 3 thông điệp tới doanh nhân, doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" tổ chức chiều 30-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp quan trọng và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển sắp tới và nêu nhiều đề xuất kiến nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội (MB); trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Binh đoàn 18 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 18 doanh nghiệp tiêu biểu.

3 thông điệp gửi tới doanh nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp quan trọng.

Thông điệp thứ nhất: Trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Thông điệp thứ hai: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.

Theo đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Ban hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính.

Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược.

Thông điệp thứ ba: Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn; quyết liệt hành động; khơi thông mọi nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh".

Tập trung triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá giáo dục, đào tạo…

Tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực tìm các giải pháp, đột phá, sáng tạo, nắm bắt thời cơ...

Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, văn minh doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp FDI liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hết sức mình viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm doanh nghiệp Việt Nam.