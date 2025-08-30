Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp 30/08/2025 18:21

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI với chủ đề '80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước'.

Chiều 30-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI. Ảnh: VGP

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết trong 8 tháng đầu năm, kinh tế nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu.

Cụ thể, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52% - mức cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm qua. Nước ta tiếp tục là nước tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới.

Thu NSNN 7 tháng đạt hơn 80% dự toán, tăng gần 28% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt gần 82% dự toán; đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 171,7 nghìn tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Xuất khẩu 7 tháng đạt 262,4 tỉ USD, xuất siêu ước đạt 10,2 tỉ USD.

Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỉ USD, vốn FDI thực hiện khoảng 13,6 tỉ USD. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, trở lại là động lực quan trọng, dẫn dắt cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước ước có gần 128.200 DN, 73.855 hộ kinh doanh thành lập mới, 80.800 DN quay trở lại hoạt động.

Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, khích lệ, nền kinh tế vẫn còn những khó khăn, thách thức. Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại; tiềm năng và dư địa phát triển vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Những vướng mắc về thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh chưa được khắc phục triệt để.

Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; thiếu kết nối giữa các khu vực doanh nghiệp và các thành phần kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra, đại diện Bộ Tài chính cho rằng các Bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi tối đa để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp. Thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Về phía các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xác định việc đổi mới khoa học, công nghệ, mở rộng thị trường là xu hướng tất yếu phải tập trung nguồn lực để thực hiện.

Các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp tục phát huy tính sáng tạo và linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh mới, để duy trì sản xuất kinh doanh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Còn các doanh nghiệp lớn cần đi đầu, tiên phong trong những việc lớn, việc khó, đầu tư vào các lĩnh vực mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch theo xu hướng phát triển xanh, tuần hoàn, bền vững, chủ động tham gia đồng hành cùng Chính phủ trong các việc mới, việc khó