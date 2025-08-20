Chủ tịch xã ở Đắk Lắk nói về việc người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm để "xí chỗ" làm hồ sơ đất đai 20/08/2025 17:42

(PLO)- Tại một số xã ở tỉnh Đắk Lắk, nhiều người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm để "xí chỗ" khi đến làm hồ sơ đất đai.

Ngày 20-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND xã đang chấn chỉnh hiện tượng người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm khi đến làm hồ sơ tại trung tâm hành chính công của xã.

Hình ảnh người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm tại xã Ea Kar được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Khoảng một tháng nay, trên các mạng xã hội như Facebook, Tiktok xuất hiện nhiều hình ảnh, video cảnh người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm khi đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar.

Hình ảnh trong các video được đăng tải cho thấy ngoài dòng người chen chúc nhau xếp hàng, thì một số người khác dùng nón bảo hiểm để xếp hàng, "xí chỗ".

Theo ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar, do Trung tâm Phục vụ hành chính công xã này nằm sát đường nên một số người đi đường đã quay, chụp lại cảnh người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm rồi đăng lên các mạng xã hội Tiktok, Facebook.

Ông Chuyền cho rằng việc người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm khi đến làm hồ sơ đất đai thực sự rất phản cảm.

Hình ảnh chen chúc xếp hàng và việc xếp hàng bằng nón bảo hiểm tại trung tâm hành chính công xã Ea Kar được đăng trên Facebook. Ảnh: MXH

Ông Chuyền đã nhiều lần đến vận động, mời người dân vào các dãy ghế được bố trí tại trung tâm để ngồi; đồng thời yêu cầu bộ phận chuyên môn tăng cường ghế lưu động để phục vụ người dân.

“Tôi vận động, năn nỉ nhiều lần nhưng tình trạng trên cứ lặp đi lặp lại. Do lượng người đến làm hồ sơ đất đai đông nên xảy ra tình trạng này"- ông Chuyền nói.

Theo ông Chuyền, thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar cũng là nơi làm việc của bộ phận văn phòng đăng ký đất đai. Vì vậy, mới có tình trạng người dân đến nộp hồ sơ về đất đai đông, làm trung tâm quá tải.

Còn số lượng thực hiện hồ sơ thông thường, thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết không quá đông. Sau sáp nhập, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar đến nơi làm việc từ 6 giờ sáng để giải quyết các hồ sơ liên quan, đảm bảo thông suốt.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kar cho rằng việc người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm phản cảm. Ảnh: MXH

Ông Chuyền cho biết hiện UBND xã Ea Kar đã báo cáo tình hình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để UBND tỉnh Đắk Lắk có chỉ đạo. Đồng thời, UBND xã Ea Kar đề xuất chuyển nơi làm việc của bộ phận đăng ký đất đai đến nơi khác, tránh gây ra cảnh chen chúc ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ngoài xã Ea Kar, hình ảnh người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm để "xí chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cũng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, do Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và bộ phận của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang làm việc chung một trụ sở nên lượng người đến làm hồ sơ đất đai đông.

Còn các thủ tục liên quan đến hành chính công thuộc thẩm quyền cấp xã đều được giải quyết thông suốt, không ùn tắc.

Theo ông Văn, xã sẽ cho kiểm tra, nhắc nhở, đề nghị người dân không xếp hàng bằng nón bảo hiểm để "xí chỗ", vì sẽ gây cảnh luộm thuộm trước Trung tâm Phục vụ hành chính công.