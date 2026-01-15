Chuyện buồn của một gia đình có bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt 15/01/2026 14:29

(PLO)- Bị cáo tỏ ra ngơ ngẩn khi nghe VKS công bố cáo trạng, các bác đại diện bị hại, người thân của bị cáo đều xin tòa giảm hình phạt và giúp bị cáo chữa bệnh.

Ngày 15-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thiện (SN 2000) 13 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án này chính là chú ruột của Thiện.

Bị cáo Thiện tại tòa ngày 15-1. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xuất phát từ những mâu thuẫn thường nhật trong gia đình nhưng để kéo dài.

HĐXX xét thấy bị cáo có bệnh lý tâm thần, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên đã quyết định hình phạt như trên.

Theo hồ sơ, kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy, Thiện có bệnh lý tâm thần phân liệt thể không biệt định, giai đoạn bệnh thuyên giảm và giai đoạn bệnh cấp tính. Bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi…

Theo cáo trạng, tại thời điểm thực hiện hành vi giết người, bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo sau đó đã bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, hiện bệnh đã ổn định...

Thiện có cha đã mất, mẹ đi lấy chồng khác không liên lạc được; sống một mình trong căn chòi nhỏ cặp vách nhà bác ruột. Trong phiên tòa hôm nay, ngoài Thiện thì có thêm hai người bác, một người đại diện cho bị hại và một người giám hộ cho Thiện, cả hai người cùng xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2024, ông Dũng cho em ruột là ông Giang sinh hoạt và nấu ăn phía sau nhà ông Dũng, đến tối thì ông Giang xuống ghe gỗ đậu ở bến sông sau nhà ông Dũng để ngủ.

Video: Phiên tòa xét xử bị cáo Thiện.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Thiện (là cháu ruột của ông Dũng và ông Giang), có biểu hiện không bình thường về tâm thần kinh, có lối sống lập dị, hay nói lảm nhảm và có hành vi phá phách xóm làng nên ông Giang hay la mắng và đuổi đánh Thiện.

Khoảng 16 giờ ngày 16-9-2024, sau khi uống rượu, ông Dũng và ông Giang đến quán gần nhà để uống cà phê. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Giang đi về trước, ra phía sau nhà thì gặp Thiện đang ở khu vực bếp nơi ông Giang thường nấu ăn và giữa hai người xảy ra cự cãi.

Tức giận vì bị chửi nên Thiện lấy con dao tự chế tấn công ông Giang, làm ông này ngã xuống sông. Sau đó ông Giang leo được lên ghe nằm rồi tử vong.

Tầm 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông Dũng đi uống cà phê về đến nhà nhưng không ra phía sau nhà nơi ông Giang ngủ.

Đến trưa hôm sau, ông Dũng đi ra phía sau nhà thì phát hiện ông Giang nằm tử vong trên ghe gỗ nên trình báo công an.

Về phần Thiện sau khi chém ông Giang, đã vào nhà lấy vali quần áo và cầm con dao trên tay đi bộ khỏi hiện trường, sau đó Thiện ném bỏ cả dao và vali quần áo…

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Thiện đến một nhà trọ, đang định lấy trộm xe máy của một người thì bị phát hiện bắt quả tang.