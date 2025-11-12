Người xịt sơn lên ô tô đậu trước cửa nhà ở Hà Tĩnh bị bệnh tâm thần 12/11/2025 12:16

(PLO)- Sau khi người dân trình báo bị xịt sơn lên ô tô điện đậu trước cửa nhà, công an vào cuộc, xác định được người đã thực hiện hành vi.

Ngày 12-11, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết đã tìm ra người xịt sơn vào ô tô của người dân đang đậu trước nhà ở phường Thành Sen.

Bình sơn mini để cạnh chiếc xe ô tô điện.

Sáng sớm hôm qua (10-11), một người dân ở đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) thức giấc thì phát hiện chiếc ô tô điện đang đậu trước nhà bị ai đó xịt sơn lên thân xe và kính chắn gió.

Chiếc xe bị xịt sơn loang lổ từ phía trước và cả hai bên xe. Chủ xe đã trích xuất camera và báo công an.

Chiếc ô tô bị xịt sơn

Theo Công an phường Thành Sen, vụ việc xảy ra vào đêm 9-11. Người xịt sơn lên ô tô là người có vấn đề về tâm thần. Cụ thể, người này đi ngang qua thấy có bình sơn mini của ai đó để bên đường nên cầm lên xịt vào chiếc xe.

Hiện chủ xe đang cố gắng xử lý tẩy các vết sơn để tiếp tục sử dụng.