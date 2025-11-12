Tạm giữ hình sự 10 người trong vụ ô tô lao vào đám đông 12/11/2025 10:15

(PLO)- Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 10 người trong vụ ô tô lao vào đám đông làm hai người bị thương để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 10 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Trong vụ ô tô lao vào đám đông, công an đã tạm giữ hình sự 10 người

Như PLO đã đưa tin, sáng hôm qua, mạng xã hội xôn xao clip ô tô cá nhân lao vào đám đông làm hai người bị thương rồi những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe.

Theo cơ quan công an, điều tra ban đầu cho thấy, chiều 10-11, anh Đặng Trọng Vượng (28 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) cùng chị Hồ Thị Minh Nguyệt (trú phường Thái Hòa) khai trương quán Nguyệt Ốc trên địa bàn phường Thái Hòa.

Camera của quán ghi lại vụ việc.

Khoảng 20 giờ 30 phút, cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi trú khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng với một số người bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên anh Hùng và anh Vượng đã xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị NTX (vợ của anh Hùng) điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón chồng.

Chiếc xe ô tô lao vào đám đông trước quán. Ảnh cắt từ video clip.

Khi thấy Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường và nói to tiếng. Bức xúc, Hùng đã điều khiển ô tô hướng về đám đông, trong đó có anh Vượng, hậu quả làm hai người bị thương. Trong hai người bị thương có mẹ của chị Nguyệt.

Ngay sau đó, Hùng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng ô tô đuổi theo xe của Hùng.

Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến Hùng cùng những người ngồi trên xe xuống xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Thái Hòa chủ trì, phối hợp với VKSND khu vực 8, các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản...