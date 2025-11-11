Thông tin mới vụ tài xế lái ô tô lao vào đám đông khiến 2 người bị thương 11/11/2025 19:36

(PLO)- Từ việc hai bên mâu thuẫn nhau, tài xế đã lái ô tô lao vào đám đông rồi xảy ra vụ đập phá xe.

Chiều 11-11, Công an phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra làm rõ vụ ô tô lao vào đám đông khiến 2 người bị thương xảy ra đêm 10-11.

Chiếc xe lao vào đám đông và bị ném vật dụng vào xe. Ảnh cắt từ video clip.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 10-11, vợ chồng anh Đặng Trọng Vượng (28 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) khai trương quán Nguyệt Ốc trên địa bàn phường Thái Hòa. Khoảng 22 giờ đêm 10-11, sau khi ăn uống tại quán, Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, trú phường Thái Hòa) xảy ra mâu thuẫn với anh Vượng ở phía trước quán.

Khách trong quán ốc ra đường căn ngăn để hai bên không xô xát, đánh nhau. Lúc này, chị NTX (vợ Hùng) đang dừng xe ô tô mang BKS 37A-436.xx bên đường, chờ chồng. Hùng cùng hai người đi cùng đã lên ô tô rồi điều khiển xe vòng lại. Chiếc xe lao vào đám đông đang đứng can ngăn anh Vượng giữa đường, tông trúng anh TVC (36 tuổi, trú phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Cú tông xe khiến anh TVC bị ngã ra đường, bị thương. Thấy vậy, anh Vượng đã dùng tay tấn công vào kính xe ô tô phía trước. Những người khác cũng sử dụng đá, gậy đánh, ném vào ô tô.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Lúc này, Hùng tiếp tục điều khiển lùi xe ra phía đường rồi lại tiến vào góc bên phải của quán Nguyệt ốc. Đầu xe đâm trực diện vào bà NTC (59 tuổi, trú phường Thái Hòa) làm bà bị ngất ngã xuống đường. Chiếc xe tiếp tục đâm vào bờ tường bên hông phải của quán ốc, rồi xe lùi lại, chạy theo hướng khác.

Anh HCTh (21 tuổi, trú phường Thái Hòa) điều khiển ô tô bán tải đuổi theo, tạt đầu, va chạm với ô tô 37A-436.xx khiến xe này vào dải phân cách cứng giữa đường. Sau khi dừng xe, anh Hùng cùng vợ và hai người bạn ra khỏi xe và chạy bộ.

Công an phường Thái Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường vãn hồi trật tự, hỗ trợ người bị thương và tiến hành điều tra vụ việc.