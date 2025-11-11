Bắt 9 người lợi dụng gia đình có đám tang để tổ chức đánh bạc 11/11/2025 17:30

(PLO)- Công an đã bắt 9 người có hành vi lợi dụng việc đến thắp hương chia buồn với gia đình có người vừa qua đời để đánh bạc.

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Hoàng Đình Sơn (51 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng 8 nghi can để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cơ quan công an bắt 9 người lợi dụng gia đình có người thân vừa qua đời để đánh bạc.

Thời gian qua, nhóm của Sơn, có cả nữ, lợi dụng các gia đình có người thân mất vừa tổ chức lễ an táng xong thì đến thắp hương chia buồn. Sở dĩ nhóm này đến các gia đình chia buồn mà không ai nghĩ ngợi vì thường trong nhóm có một người quen với gia chủ.

Thắp nhang xong, cả nhóm xin với gia chủ cho ngồi lại, sau đó đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa với suy nghĩ đánh tại đây thì ít công an ít để ý tới.

Tối 7-11, nhóm Sơn lại đến một gia đình ở phường Trường Vinh, vừa tổ chức lễ an táng người thân xong để thắp hương chia buồn. Tiếp đó, nhóm này lại theo "bài" cũ, xin gia chủ ngồi lại rồi rủ nhau sát phạt, đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Khi đang chơi thì lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Tang vật công an thu giữ hơn 80 triệu đồng, ba điện thoại và các vật chứng liên quan.

Hoàng Đình Sơn bị bắt giữ .Ảnh: CA.

Theo cơ quan công an, Sơn thường gọi là Sơn “Chất" có một tiền sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, có năm án về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc.

Ngoài Sơn, trong nhóm này còn có 4 người khác đều có án về các tội trộm cắp, chứa mại dâm, đánh bạc, tội liên quan đến ma túy...