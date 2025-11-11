Cô gái tố khách sạn 'bùng' phòng lúc 2 giờ sáng: Công an vào cuộc kiểm tra 11/11/2025 21:13

(PLO)- Sau khi cô gái lên tiếng tố Royal Hostel "bùng" phòng dù đã trả đủ tiền, công an đã vào cuộc và phát hiện nhiều lỗi tại đây.

Chiều 11-11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc cô gái tố cơ sở lưu trú Royal Hostel "bùng" phòng dù đã trả đủ tiền.

Công an phường Ô Chợ Dừa làm việc với chủ cơ sở và nhân viên bị khách phản ánh là 'bùng' phòng.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip cô gái trẻ có tài khoản NYQ đến từ TP.HCM tố cơ sở Royal Hostel (số 19m phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) “bùng" phòng. Người này cho rằng đã đặt phòng đã thanh toán đầy đủ 100% tiền phòng cho 3 ngày: Ngày 7-11 nhận phòng và trả phòng ngày 10-11. Đến 2 giờ sáng 9-11, chị Q đến cơ sở nêu trên để nhận phòng thì lễ tân thông báo đến muộn nên đã cho người khác thuê phòng rồi.

Chị Q giải thích do ảnh hưởng của mưa bão số 13 khiến việc di chuyển ra Hà Nội muộn hơn dự kiến và tiền phòng đã thanh toán trước thì phải giữ phòng lại. Mặc dù thời điểm đó, nửa đêm, trời mưa nhưng phía lễ tân không hỗ trợ cho chị Q phòng ngủ tạm. Chị Q đành phải đi tìm khách sạn khác thuê ở trong đêm.

Đến ngày 10-11, phía khách sạn đã liên hệ với chị Q mong muốn gửi lại tiền đã thanh toán trước đó. Tuy nhiên, chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.

Hôm nay, Công an phường Ô Chợ Dừa đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến Công an phường Ô Chợ Dừa để làm rõ sự việc chị Q phản ánh trên mạng xã hội.

Tại Công an phường, bà NTQH - chủ cơ sở Royal Hostel và anh TTA (người trông cơ sở lưu trú) cho rằng cơ sở Royal Hostel mở ra với mục đích cho thuê căn hộ; lúc vắng khách, cơ sở mới vận dụng cho khách thuê ngắn hạn. Cơ sở có nhận đặt phòng của một khách là chị Q qua App Agoda, tuy nhiên ngày 7-11, chị khách này không đến nhận phòng.

Đến khoảng 2 giờ sáng 9-11, chị Q đến nhận phòng thì được anh TTA cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách, dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip. Sau khi sự việc trên xảy ra, bà H đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra, bà H đã liên hệ bộ phận quản trị App Agoda để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xóa bài trên mạng xã hội.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, qua kiểm tra, xác minh ban đầu đã phát hiện cơ sở Royal Hostel này có vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú. Cụ thể, cơ sở này không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021.

Ngoài ra, Royal Hostel này hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021; không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025.

Hiện công an đang lập hồ sơ, kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính khách sạn theo từng hành vi vi phạm. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở khách sạn bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, khắc phục vi phạm về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy...

Theo chị Q, phía đại diện khách sạn đã liên hệ xin lỗi chị, Chị bức xúc đăng video lên mạng xã hội vì thời điểm đó 2 giờ sáng, trời mưa nên có xin nghỉ lại một đêm nhưng khách sạn cũng không giải quyết. Chị Q đề nghị người dân không đánh giá 1 sao nhầm vào các khách sạn khác có tên giống với khách sạn này ở TP.HCM và các địa phương khác.