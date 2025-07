Công an xác minh thông tin cô gái Việt tố bị khách nước ngoài hành hung 15/07/2025 10:03

(PLO)- Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh thông tin sự việc một cô gái Việt Nam bị hai du khách nước ngoài hành hung tại tiệm photobooth.

Ngày 15-7, Công an phường Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị vẫn đang xác minh thông tin cô gái Việt Nam tố bị du khách nước ngoài “tác động vật lý” tại tiệm photobooth.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một cô gái chia sẻ sự việc bị hai phụ nữ người Hàn Quốc chửi bới, hành hung khi đang sử dụng dịch vụ tại tiệm photobooth chi nhánh ở Hà Nội.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Nội dung thông tin gốc chia sẻ: "Tối 11-7-2025, mình và bạn đi chụp hình tại một quán photobooth ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tụi mình đã đặt và thanh toán trong khung giờ cho phép, đang chụp thì 2 người phụ nữ Hàn Quốc bất ngờ đứng ngoài chửi nhiều và giục bọn mình nhanh trong khi thời gian chưa bị lố.

Sau đó, bạn mình có quay sang nói "ủa" (lúc này 2 người Hàn Quốc đã đứng ngoài giục rất nhiều rồi, mãi sau bạn mình mới phản ứng như vậy). Sau đó một người bất ngờ đánh bạn mình, rồi tiếp tục lao vào túm tóc, đấm đá liên tiếp.

Mình can ngăn còn bị dọa đuổi mình ra ngoài để đánh bạn mình. Cả quán chứng kiến. Mình cũng có nhờ quán gọi công an và can ngăn giúp mình nhưng cũng không được giúp đỡ nhiệt tình của quán.

Camera tại quán đã ghi lại rõ sự việc. Hiện tại bọn mình không biết danh tính 2 người Hàn Quốc đó là ai nên mong nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ ạ.

Hiện bạn mình vẫn bị đau đầu, buồn nôn và tâm lý hoảng loạn, không ăn được gì ngoài uống sữa...".

Hiện thông tin sự việc cô gái Việt Nam tố bị du khách nước ngoài “tác động vật lý” vẫn đang cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.