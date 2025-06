Chuyện HLV Kim Sang-sik giả “bị lừa” tại Bukit Jalil 09/06/2025 15:40

Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cứ dành gần hết thời lượng ngắn ngủi ca ngợi hai học trò Malaysia...

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Malaysia như câu chuyện “đi săn và bị săn”

Đêm 28-5, dự cuộc họp báo sau trận đấu ASEAN All Stars-MU, HLV Kim Sang-sik dành thời lượng ca ngợi hai cậu học trò Malaysia đó là hai tuyển thủ nhập tịch Declan Lambert và Sergio Aguero không hề có tên trong đội tuyển Malaysia gặp tuyển Việt Nam tối 10-6.

HLV Kim Sang-sik sẽ xua quân có một kết quả tốt ở Bukit Jalil tối ngày 10-6. Ảnh:VFF

Cậu học trò Hai Long chơi cực hay trong trận thắng MU 1-0, nhưng HLV Kim Sang-sik lại cứ ca ngợi hai tuyển thủ Malaysia và ông nói với báo chí Malaysia rằng, ông sẽ phải “mổ băng”nghiên cứu hai át bài của tuyển Malaysia- Declan Lambert và Sergio Aguero.

HLV Kim Sang-sik còn quả quyết nhất định hai cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho tuyển Việt Nam nên ông phải dày công nghiên cứu để tìm phương án vô hiệu hóa.

Nhưng nghiệt ngã rằng, Declan Lambert cùng Sergio Aguero đâu có được gọi vào tuyển Malaysia tiếp Việt Nam.

Bốn cầu thủ Malaysia lên ngôi ASEAN All Stars đều không góp mặt ở đội tuyển Malaysia, vì thời điểm đó, tuyển Malaysia đang tập trung và ngay sau 1 ngày trận ASEAN All Stars-MU thì ngày 29-5, Malaysia đá giao hữu lượt đi với Cape Verde.HLV Peter Cklamovski không cho bất kỳ tuyển thủ nào lên ASEAN All Stars cả.

...Ấy thế mà HLV Kim Sang-sik giả bộ ra sức ca ngợi Declan và Aguero và hứa “mổ băng”nghiên cứu đặc tính hai cầu thủ này và tầm ảnh hưởng lên lối chơi toàn đội tuyển Malaysia.

HLV Kim Sang-sik như kẻ bị Malaysia “săn” khi cắt cử ông làm HLV ASEAN All Stars,còn tuyển Malaysia thì âm thầm chuẩn bị để đánh bại tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik lại “giả nai” ca ngợi hai cầu thủ Malaysia không có trong danh sách tập trung đá với tuyển Việt Nam.

Danh sách tuyển Malaysia đá với tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Azri Ghani, Haziq Nadzli, Sikh Izhan, Syihan Hazmi.

Hậu vệ: Corbin Ong, Daniel Ting, Dion Cools, Facundo Garces, Gabriel Palmero, Harith Haiqal, Jon Irazabal, Junior Eldstal, Matthew Davies, Quentin Cheng, Shahrul Saad, Ubaidullah Shamsul.

Tiền vệ: Afiq Fazail, Endrick Dos Santos, Hector Hevel, Nazmi Faiz, Nooa Laine, Stuart Wilkin.

Tiền đạo: Arif Aiman Hanapi, Faisal Halim, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Paulo Josue, Rodrigo Holgado, Romel Morales, Safawi Rasid.