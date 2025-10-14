Còn hơn 14 nghìn cán bộ nghỉ việc chưa được chi trả chế độ, Bộ Tài chính nói gì? 14/10/2025 07:32

(PLO)- Đến ngày 9-10 còn hơn 14 nghìn cán bộ chưa được chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng xem xét gia hạn thời gian.

Ngày 13-10, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Chính phủ về tiến độ chi trả các chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Theo Kết luận số 195-KL/TW về hoạt động về hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị và Ban Bí thư yêu cầu hoàn tất việc thanh toán cho những cán bộ, viên chức nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, đã có quyết định nghỉ trước ngày 31-8. Việc chi trả này phải hoàn thành trước ngày 15-10.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, thậm chí rút ngắn thời hạn xuống trước ngày 10-10 để đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉ đạo của trung ương.

Tuy nhiên, căn cứ thực tế triển khai nhiệm vụ, Bộ Tài chính cho hay việc hoàn thành chi trả trước ngày 10-10 là khó khả thi. Nguyên nhân chính là do số lượng đối tượng còn tồn đọng lớn.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h ngày 9-10, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí.

Cùng với đó, một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày từ 8 đến 9-10 nên chưa thể hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ bổ sung ngân sách cho một số đơn vị như Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện chi trả chế độ cho người lao động tại các đơn vị chấm dứt hoạt động như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Mặt khác, quy trình giải ngân yêu cầu thời gian tối thiểu để bảo đảm chính xác, an toàn và đúng quy định.

Chính vì vậy, để bảo đảm đủ thời gian cho các bước và thực hiện đúng chỉ đạo, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho phép các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc chi trả cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15-10.