Thủ tướng: Đến 10-10 phải hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc 01/10/2025 22:40

(PLO)- Hiện còn hơn 30 nghìn người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ chính sách, Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ, trước 10-10.

Chiều 1-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cùng với đó rà soát, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để mô hình thực sự đi vào nề nếp.

Người dân còn kêu ca thì Chính phủ phải có giải pháp hiệu quả

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và các ý kiến tại phiên họp, trong 3 tháng đầu vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã dần đi vào nề nếp, không để xảy ra gián đoạn trong điều hành, phục vụ nhân dân.

Các bộ, ngành đã cơ bản quán triệt và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao; các cơ quan hành chính các cấp cơ bản đã kiện toàn tổ chức; các chế độ, chính sách bước đầu được thực hiện.

Bộ máy hành chính được tinh gọn, số lượng cơ quan trung gian và đầu mối giảm mạnh; các chức danh lãnh đạo UBND các cấp được kiện toàn kịp thời. Đến nay, 100% địa phương đã bố trí đủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp xã.

Mặt khác, cả nước có 142.746 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 105.056 người (đạt tỉ lệ 73,6%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ. Có 11 bộ và 6 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc chi trả; 10 bộ và 3 địa phương mới chi trả 60%.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngày càng minh bạch, đúng hạn.

Tính đến tháng 9, cả nước đã đề xuất bãi bỏ 519 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 2.421 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 3 tháng, khoảng 7 triệu hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 91%. Trên 3.100 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động, bước đầu vận hành ổn định.

Tính đến ngày 15-9, cả nước có 16.009 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải xử lý sau sắp xếp. Một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, TP.HCM đã hoàn thành cơ bản.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VGP

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, sau 3 tháng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra, nhưng, vẫn còn không ít vướng mắc.

Đơn cử, có nơi thừa, nơi thiếu cán bộ; số lượng công việc chưa phù hợp với số lượng cán bộ; một số cán bộ còn hạn chế về năng lực; một số văn bản hướng dẫn còn chậm.

Nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đi lại; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập. Đặc biệt, chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc.

Thủ tướng cho rằng, việc chuyển đổi sang trạng thái chủ động, kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp không thể làm ngay trong "ngày một, ngày hai" mà cần phải có thời gian.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là phải có tư duy đổi mới, tổ chức quyết liệt, không cầu toàn, nhưng phải có tiến bộ.

"Chừng nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó Chính phủ còn phải có giải pháp hiệu quả. Chừng nào địa phương chưa phát triển được thì chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, phải thúc đẩy làm sao cho phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đến 10-10 phải hoàn thành chi trả chế độ

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 195 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành chỉ đạo rà soát công việc.

Việc chưa làm thì phải bắt tay vào làm ngay, tổng hợp báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ vào 15h thứ Ba hàng tuần.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu đến ngày 10-10 phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho tất cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8. Nếu chưa hoàn thành thì phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, khẩn trương trình sửa đổi quy định hướng dẫn cho phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 10-10 phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các tổ chức cơ sở chưa mở phải mở ngay tài khoản trả lương. Về hạ tầng số và dịch vụ công, Bộ KH&CN phối hợp cùng các địa phương có phương án khắc phục lỗi kỹ thuật, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến thông suốt.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, chỗ nào thiếu thì giao cho địa phương; một số cán bộ còn hạn chế về năng lực thì phải tự nâng cao năng lực, cơ quan tăng cường đào tạo, hướng dẫn, tập huấn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn các địa phương, nhất là việc chưa có tài khoản, chưa có kế toán; Bộ Tư pháp phải hướng dẫn về lĩnh vực tư pháp.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần phải tháo gỡ ngay mọi khó khăn, vướng mắc, nhất là trong các lĩnh vực như: đất đai, quy hoạch, tài chính, giao thông...