Sàng lọc, giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ cho cán bộ ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy 13/08/2025 17:17

(PLO)- Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước 31-8.

Ngày 13-8, Bộ Nội vụ có Văn bản 6383 về việc thực hiện Kết luận 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn bản nói trên gửi các Ban Đảng ở Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương; Ủy ban Công tác đại biểu; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; TAND Tối cao; VKSND Tối cao; Kiểm toán nhà nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh/TP.

Văn bản nêu rõ sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận 183-KL/TW và ý kiến Đảng ủy Chính phủ tại Công văn 322-CV/ĐU.

Theo đó, tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31-8, thời điểm nghỉ việc để hướng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Cán bộ đang hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: BẢO PHƯƠNG

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1-8, để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31-12-2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

“Đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8-2025”- Bộ Nội vụ nêu rõ và lưu ý trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại Kết luận 183, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ, hôm 9-8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh yêu cầu là cố gắng giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp bộ máy trước 31-8.

Cùng đó, phải tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp không đạt yêu cầu, để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.